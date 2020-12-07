«حب الأوطان من الإيمان» محور ندوات التوعية الأسرية بجامعة العريش

يواصل أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية المشاركون في برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية بمحافظة شمال سيناء لقاءاتهم بطلاب جامعة العريش وعدد من المؤسسات والهيئات لليوم الثالث على التوالي.وبدأت ندوات اليوم بلقاء في جمعية حقوق المرأة السيناوية أثنى خلاله علماء الأزهر الشريف على المرأة السيناوية وما تقدمه من تضحيات في سبيل الحفاظ على استقرار أسرتها، وما تقوم به من غرس روح الانتماء وحب الوطن في نفوس أبنائها، كما نوهوا إلى أن حب الأوطان من تمام الإيمان، وأن حب الوطن قيمة سامية لا بد من الحفاظ عليها وتنميتها في النفوس.ثم عقدت ندوة بمعهد العلوم التجارية تناولت دور الشباب في بناء المجتمع، والحفاظ على مقدراته المادية والمعنوية وأن طلاب اليوم هم آباء وأمهات الغد، الذين عليهم أن يربوا أبناءهم على حب الوطن والانتماء إليه.كما عقدت ندوة بكلية التربية الرياضية تحدث فيها الأعضاء عن أهمية الأخلاق في الرقي بالمجتمعات، كما تناولت الندوة أهمية الحفاظ على استقرار الأسرة، وأسس اختيار شريك الحياة، والحدود الشرعية لعلاقة الرجل بالمرأة.في نهاية هذه اللقاءات، دارت حوارات تفاعلية مفتوحة بين الحضور وعلماء الأزهر الشريف، أجاب فيها المحاضرون عن كل ما طرح من أسئلة واستفسارات، كما ظهر الإقبال الكثيف والحفاوة البالغة من الحضور بعلماء الأزهر الشريف.