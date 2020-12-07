برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

يبحث الكثير من المواطنين الذين قاموا بتسجيل بياناتهم في منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية عن موقفهم من الاستحقاق للمنحة وكيفية الاستعلام عنها وذلك بعد بدء صرفها حيث لم تصلهم رسالة نصية عن موعد استلام المبلغ المخصص للمنحة.

ويستمر صرف المنحة لمدة 10 أيام منذ أمس الأحد الموافق 6 ديسمبر، وحتى يوم 16 من نفس الشهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم العمالة اليومية المتضررة تداعيات جائحة فيروس كورونا.

ويتولى البنك الزراعي المصري، بجانب البريد المصري مسئولية صرف المنحة للمستحقين من للعمالة الغير منتظمة.

وكشفت الحكومة، طريقة الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة وذلك من خلال وصول رسالة نصية بموعد ومكان استلام الـ 500 جنيه من كافة ماكينات الصرّاف الآلي (ATM) الخاصة بكافة البنوك العاملة ببطاقة ميزة.

وفى ذات السياق، أكد علاء فاروق مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن إجمالي عدد المستحقين من الدفعة الأولى من المرحلة الثانية من المنحة الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة غير المنتظمة يبلغ 241148 مواطن بإجمالي 125 مليون و475 ألف جنيه، تم تحويلها بالكامل إلى حسابات المستحقين على كارت "ميزة البنك الزراعي المصري"

كيفية الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

يستال الكثير من المواطنين عن كيفية الاستعلام عن المنحة الرئاسية لصالح العمالة المتضررة من فيروس كورونا فى حالة عدم وصل الرسالة النصية على هاتفهم، حيث وفرت شركة المصرية للاتصالات رقم مخصص للاستعلام عن المنحة برسالة نصية او من خلال اتصال هاتفي على نفس الرقم.

رقم الاستعلام عن المنحة الرئاسية برسالة نصية

1- يتم إرسال الرقم القومي فى رسالة نصية على رقم 142.

2- يتم الرد على الرسالة بنص (هذا الرقم مستحق وموعد ومكان صرف المنحة).

3- في حالة عدم استحقاق المواطن للمنحة يتم الرد عليه بنص ( هذا الرقم غير مستحق للمنحة).

3- يمكنك الاتصال على نفس الرقم ليقوم أحد ممثلي خدمة العملاء بالإجابة على الاستفسارات الخاصة بالمنحة الرئاسية.