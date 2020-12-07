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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

«المؤقتة للمرشدين»: مازال أمامنا 3 أشهر للإعلان عن الانتخابات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:25 م
الانتخابات
الانتخابات
رامى حسين
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قال سمير عبد الوهاب، رئيس لجنة تسيير الأعمال بنقابة المرشدين السياحيين، إنه يتم حاليًا العمل على تنقية جداول النقابة، للإعلان عن انتخابات المجلس وتسيير أعمالها فى الفترة القانونية المحددة وهى 6 أشهر من تاريخ استلام مقاليد النقابة.

أضاف عبد الوهاب لـ«الدستور»، أنه تم استلام مقر النقابة في 22 سبتمبر الماضى بعد قرار الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار من تمكين اللجنة المؤقتة من مقر النقابة واستلامه واستلام كافة الأوراق الخاصة بة لتصريف شئونها، ونحن نتعاون مع كافة المؤسسات لتحسين أوضاع المرشدين.

فى سياق آخر، أكد حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين السابق، أنه سيكون هناك تحرك قضائي من قبل المرشدين السياحيين حال عدم الإعلان عن موعد إجراء الانتخابات خلال الشهر الجاري، لوجود مجلس منتخب يعبر عن المرشدين ومصالحهم، خاصة في الأوضاع السيئة التى يعانى منها المرشدون حاليا نتيجة تراجع الحركة السياحية.

يشار إلى محكمة القضاء الإداري أصدرت حكمها فى أواخر سبتمبر الماضي ببطلان قرار إعلان نتيجة انتخابات النقابة العامة للمرشدين السياحيين باعتباره كأن لم يكن، وصدر قرار وزارة السياحة والآثار بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير أعمال النقابة لمدة 6 أشهر أو لحين انتخاب مجلس جديد للنقابة أي التاريخين أقرب.

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