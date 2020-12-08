ما بين الذكاء الشديد والطفولة.. أغرب تصرفات مواليد الأبراج الفلكية

- برج الحمل:



- برج الثور:



- برج الجوزاء:



برج السرطان:



- برج الأسد:



- برج العذراء:



- برج الميزان:



برج العقرب:



- برج القوس:



- برج الجدي:



- برج الدلو:



- برج الحوت:



لمواليد كل برج من الأبراج الفلكية صفات وأسرار خاصة بهم وتميزهم عن غيرهم، هناك من يتميز بالعصبية ومن يتميز بالذكاء ومن يتميز بالرومانسية، وعند ارتباط الأشخاص بشريك من مواليد أي برج مختلف عنهم أول ما يبحثون عنه هو صفاته ومميزاته وعيوبه.تتحدث لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك منى أحمد، عن أغرب التصرفات التي يقوم بها كل برج من الأبراج.عندما يقع مواليد برج الحمل في الحب يبدأون القيام بتصرفات غريبة غير مفهومة تظهر إرتباكهم، حيث ينفعلون بدون سبب، ويتشتت تركيزهم إلى درجة أنهم يعجزون عن اختيار الكلمات المناسبة للتعبير عن مشاعرهم.يتفاعل مواليد برج الثور بطريقة غريبة ومفاجئة عندما يستمعون للموسيقى التي يحبوها، ويستغرب كل من حولهم من حركاتهم وطريقة رقصهم.يعرف مواليد برج الجوزاء بتقلب مزاجهم وتناقضات شخصيتهم، حيث يتخذون قرار اليوم ويتمسكون به وفي صباح اليوم التالي يغيرون رأيهم تمامًا ويبدأون بالتبرير بطرق غريبة غير منطقية.بسبب حساسية مواليد برج السرطان المفرطة، يقومون باتخاذ قرارات غريبة مفاجئة لا يفكرون فيها أبدًا قبل تنفيذها، لأنها تكون نابعة عن انفعالاتهم.رغم حس مواليد برج الأسد القيادي العالي، يتفاجأ المحيطين بهم حين تزداد الضغوطات عليهم، حيث يتخلوا عن كل مسؤولياتهم ويلقوها على غيرهم.من التصرفات الغريبة التي يقوم بها مواليد برج العذراء تدقيقهم في التفاصيل المملة والتركيز المبالغ فيه على الأحداثم.يصدم مواليد برج الميزان من حولهم بذكائهم وبالأفكار الناتجة عنه.يظهر مواليد برج العقرب عدوانية غريبة عندما يشعرون بالغضب تجاه أحد الأشخاص المقربين منهم.يتصرف أحيانًا مواليد برج القوس مثل الأطفال، حيث يلعبون ويتفاجئ من حولهم ببرائتهم الغريبة.عندما يحاول مواليد برج الجدي ايجاد حلول للمشاكل التي يقعون فيها، يتحولون إلى أشخاص غريبة الأطوار يتحاشون التحدث مع الناس ويقوموا بعزل انفسهم.مواليد برج الدلو يحبون الهوايات الخطيرة والغريبة الغير مألوفة التي نادرا يقوم بها شخص.يعتبر مواليد برج الحوت من أسرع مواليد الأبراج التي تغير رأيها وترجع في قراراتها في ثواني، فالتردد الدائم الممزوج بالقلق هو من أغرب التصرفات التي يقومون بها.