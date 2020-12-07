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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادية شنب تعود لمصر بحفل غنائي بعد غياب 8 سنوات

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:29 م
نادية شنب
نادية شنب
حسن أمين
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تستعد الفنانة نادية شنب للاحتفال بإطلاق ألبومها الجديد "حبيت أقولك" في القاهرة عبر حفل غنائي كبير يحتضنه درب 1718 للفنون في مصر القديمة، في تمام الثامنة مساء الخميس المقبل.

واختارت نادية أن تطل على جمهورها المصري بعد غياب عدة سنوات عن آخر حفلاتها بالقاهرة، وهذه المرة عبر ألبوم جديد تخوض خلاله مغامرة كتابة كلمات الأغاني بجانب تلحينها وغنائها بنفسها، مع اتكالها على الغناء باللغة العربية في كافة أغانيها، ويظهر بشكل ميني ألبوم يضم أربع أغنيات تحمل كل منها حالة موسيقية مختلفة، بين الرومانسية ووجع الفراق في الأغنية الرئيسية "حبيت أقولك"، وبين التجريب الموسيقى والتأثر بالموسيقى الشرقي التقليدية في أغنية "السكة طويلة"، مع تجربة ملامسة عالم الموسيقى السودانية بأغنية "بالسلامة"، إضافة إلى توليفة فكرية بين الأمل في المستقبل والتعلق بخيبات الماضي وتغييرات الواقع في أغنية "دق".

ويعيد الألبوم الجديد نادية إلى الساحة الفنية بعد غياب 8 سنوات منذ ظهور أول ألبوماتها "المحروسة"، وتنشغل حاليًا بوضع لمساتها الأخيرة على مشروع ألبومها الثالث الطويل الذي تتعمق خلاله بروح موسيقى القارة الإفريقية، وتلخص فيه رحلتها في دراسة وتحليل الموسيقى التقليدية إبان رحلاتها الاستكشافية في غانا ونيجيريا وكينيا.

نادية شنب، مغنية وملحنة وكاتبة أغاني، يمتد مشوارها الفني لأكثر من 10 سنوات، غاصت في بحار الموسيقى بدراستها في معهد ليفربول للفنون الاستعراضية في بريطانيا، ومن ثم حصلت على درجة الماجستير، وانطلقت في رحلتها الموسيقية المنفردة بألبومها الغنائي الأول "المحروسة"، الذي ظهر عام 2012، وتخلط في رؤياها الفنية بين تأثرها بالألحان الشرقية والتقليدية ولمسات من الموسيقى الغربي، كما تجيد التغني باللغتين العربية والإنجليزية.

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