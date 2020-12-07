لياو ليتشيانج يكتب: عالم ما بعد الوباء سيولد من جديد مثل طائر الفينيق



مجموعة العشرين «G20» هى المنتدى الرئيسى للتعاون الاقتصادى الدولى، يتقارب من خلالها الاقتصادات المتقدمة الرئيسية واقتصادات السوق الناشئة، وتمثل سكان ثلثى العالم واقتصاد ما يقرب من ٩٠٪ من العالم.

تأسست مجموعة العشرين فى عام ١٩٩٩، وبعد اندلاع الأزمة المالية العالمية فى عام ٢٠٠٨، صدرت أوامر لمجموعة العشرين بالعودة إلى مسار الاستقرار والانتعاش للاقتصاد العالمى، الذى كان ينزلق إلى الهاوية، ولعبت أهمية لا يمكن الاستغناء عنها فى مجال الحوكمة الاقتصادية العالمية.

فى ٢١ من نوفمبر، انطلقت القمة الخامسة عشرة لقادة مجموعة العشرين عبر الفيديو. وكان موضوع هذه القمة هو «اغتنام الفرص للجميع فى القرن الحادى والعشرين»، وتركز بشكل رئيسى على الموضوعين الرئيسيين: مكافحة وباء «كورونا المستجد» للالتهاب الرئوى، واستعادة الاقتصاد العالمى. كما حضر الرئيس الصينى شى جين بينج القمة عبر الفيديو فى بكين وألقى كلمة مهمة خلالها.

رفع الرئيس «شى» راية بناء مجتمع صحة الإنسان عاليًا، وعرضت الصين المفهوم بشكل شامل ومنهجى ودعت إلى التعاون الدولى فى مكافحة الجائحة، كما دعت المجتمع الدولى إلى مساعدة بعضهم بعضًا، وإلى الوحدة والتعاون، والتكاتف لمواجهة الوباء. قال «شى جين بينج» إن الصين تدعم منظمة الصحة العالمية لتنسيق تكامل الموارد، وكل دولة على استعداد لتعزيز التعاون فى جميع جوانب إجراء بحوث اللقاحات وتطويرها وإنتاجها وتوزيعها وما إلى ذلك.

استجابة لقضية اللقاح ذات الأهمية القصوى للمجتمع الدولى، أكد الرئيس «شى جين بينج» مجددًا أن الصين ستواصل بنشاط الدعم والمشاركة فى التعاون الدولى فى مجال اللقاحات، وتنفيذ «خطة منظمة الصحة العالمية الجديدة التنفيذية للقاح»، وستقدم المساعدة والدعم للبلاد، لا سيما البلاد النامية، وستسعى جاهدة لجعل اللقاحات قابلة للاستخدام من قِبل جميع الشعوب، وتوفيرها كمنتج عام بأسعار معقولة.

وقدمت مقترحات ومبادرات الرئيس «شى جين بينج» سابقة الذكر دفعة للتعاون الدولى فى مكافحة الوباء، وأظهرت العقل الواسع فى الصين للمحافظة على الصحة البشرية والاستقرار فى العالم، كما أظهرت رغبة الصين فى التغلب على الصعوبات الحالية والتعاون مع الدول الأخرى للتغلب على هذا الوباء.

فى مواجهة تأثير الجائحة، أصبح الاقتصاد العالمى فى حالة انكماش، وتقلصت التجارة الدولية والاستثمار بشكل حاد. كيف يمكن لمجموعة العشرين أن تخرج الاقتصاد العالمى من الصعوبات الحالية وتحقق نموًا قويًا ومستدامًا ومتوازنًا وشاملًا؟ اقترح الرئيس «شى جين بينج» أن تبذل مجموعة العشرين مزيدًا من الجهود فى أربعة مجالات: أولًا، بناء جدار حماية عالمى لمكافحة الأوبئة؛ ثانيًا، إلغاء قفل سياق العمليات الاقتصادية العالمية؛ ثالثًا، لعب دور فى تعزيز الاقتصاد الرقمى؛ رابعًا، تحقيق المزيد من شمولية التطور.

من خلال المقترحات الأربعة، أرسل الرئيس «شى جين بينج» إشارة واضحة للغاية: وهى يجب أن نواجه تحديات العولمة الاقتصادية وأن نجعل العولمة الاقتصادية تتطور فى اتجاه أكثر انفتاحًا وشمولية وتوازنًا وربحًا للجميع.

تقاسمت الصين نفس المصير مع الدول النامية، وتكاتفت للتعامل مع مختلف المخاطر والتحديات. قال الرئيس «شى جين بينج» إن الصين ستواصل مساعدة الدول النامية فى التغلب على الصعوبات التى تسبب فيها الوباء.

وستنفذ الصين بالكامل مبادرة مجموعة العشرين للتخفيف من عبء الديون، التى يبلغ مجموعها ١.٣ مليار دولار أمريكى، كما تؤيد الصين قرار تمديد المهلة الزمنية لمبادرة تخفيف الديون، وستواصل العمل مع جميع الأطراف لتنفيذها، وستزيد جهود تخفيف الديون وخفض الديون للبلاد التى تواجه صعوبات حقيقية، وتشجيع المؤسسات المالية على تقديم تمويل جديد بشكل مستقل وفقًا لمبادئ التسويق، ومساعدة النساء على التخلص من تأثير الوباء، والاهتمام بالاحتياجات الخاصة للمرأة، وتنفيذ «إعلان بكين» و«منهاج العمل».

اقترحت الصين عقد قمة عالمية أخرى للمرأة فى عام ٢٠٢٥ للمساهمة فى تطوير مهام المرأة فى عصر ما بعد الوباء. كما أوصت بعقد المؤتمر الدولى للحد من خسائر الغذاء فى الوقت المناسب، ورحبت بأعضاء مجموعة العشرين والمنظمات الدولية ذات الصلة للمشاركة بفاعلية.

كما طرح الرئيس شى جين بينج مقترحات مثل «زيادة الاستجابة لتغير المناخ»، و«تعزيز الانتقال إلى الطاقة النظيفة»، و«بناء نظام بيئى يحترم الطبيعة» فى حديث جانبى حول موضوع «حماية الأرض» فى قمة مجموعة العشرين، مؤكدًا أن الصين ستزيد من مساهمتها المحددة وطنيًا، وبذل قصارى الجهود لتحقيق ذروة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون بحلول عام ٢٠٣٠ وتحقيق الحياد الكربونى بحلول عام ٢٠٦٠.

سلطت الجائحة الضوء على أوجه القصور فى الحوكمة العالمية، بالنسبة للنظام الدولى والحوكمة العالمية فى حقبة ما بعد الوباء، حيث يجب أن تلعب مجموعة العشرين دورًا قياديًا أكبر، وطرح الرئيس «شى جين بينج» سلسلة من المقترحات المهمة: تعزيز النظام الدولى مع وجود الأمم المتحدة فى جوهره، وتحسين هيكل إدارة العولمة الاقتصادية، وتعزيز التنمية الصحية للاقتصاد الرقمى، وتحسين القدرة على الاستجابة للتحديات العالمية.

لا تتضمن خطة الصين السابق ذكرها التى اقترحها الرئيس «شى جين بينج» إجراءات لتعزيز التعاون بين الدول فحسب، بل تشمل أيضًا إجراءات عملية اتخذتها الصين، ما يدل على دور الصين كدولة رئيسية فى إيجاد القوة للاقتصاد العالمى، وفتح المجال للتعاون الاقتصادى الدولى، وخلق الرفاهية لشعوب جميع البلاد.

الصين هى أكبر دولة نامية فى العالم، ومصر دولة نامية هامة ومؤثرة واقتصادها ناشئ، أظهرت كل من الصين ومصر وحدة ومرونة غير مسبوقة فى مكافحة الوباء، وأصبحتا من الدول القليلة فى العالم التى تحقق نموًا اقتصاديًا إيجابيًا.

فى ظل الوضع الحالى للوضع الوبائى فى العالم والركود الاقتصادى المستمر، ستظل الصين بلا هوادة بانية السلام العالمى، ومساهمة فى التنمية العالمية، ومدافعة عن النظام الدولى.

سوف نواصل العمل مع جميع الأطراف بما فى ذلك مصر لتعزيز التحسين المستمر لنظام الحكم العالمى. ومن المؤكد أن العالم فى حقبة ما بعد الوباء سيولد من جديد مثل طائر الفينيق.

