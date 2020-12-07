وزيرة: بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبى دون اتفاق للتجارة

أبلغت الوزيرة البريطانية بيني موردونت، البرلمان، الإثنين، أن بريطانيا مستعدة للخروج من فلك الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق للتجارة، بينما تمر المحادثات بين الجانبين بلحظات حاسمة.وقالت موردونت إنه حدث بعض التقدم في المفاوضات، لكن الخلافات المعروفة ما زالت قائمة وإن ما يعرف بمسألة ساحة المنافسة المتكافئة هي "الأكثر صعوبة".وأضافت أنه في حين أنه من الأفضل الوصول لاتفاقية، إلا أن بريطانيا مستعدة لمغادرة الاتحاد الأوروبي وفق شروط التجارة بين الاتحاد أستراليا إذا لم يتمكن الجانبان من إيجاد حلول وسط.