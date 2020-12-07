7 قتلى في فيضانات جنوب إيران

لقي سبعة أشخاص مصرعهم بسبب فيضانات تضرب جنوب إيران بعد تساقط أمطار غزيرة، كما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا.وكتبت إرنا نقلًا عن مهدي فاليبور مدير عمليات المساعدة والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، أن الضحايا سقطوا في محافظتي بوشهر وهرمزكان.وبالإضافة إلى هاتين المحافظتين، شهدت محافظات أصفهان ويزد في وسط البلاد، وفارس جنوبًا، وطهران، أيضًا فيضانات، كما أكد فاليبور، مضيفًا للوكالة أن الهلال الأحمر نفذ عمليات إغاثة لأكثر من ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وشهدت إيران خلال نوفمبر موجة أمطار غزيرة.وتثير هذه الأمطار قلق السلطات منذ أيام مع استمرار انهمارها على بعض المحافظات.