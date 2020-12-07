رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

7 قتلى في فيضانات جنوب إيران

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:28 م
فيضانات
فيضانات
وكالات
طباعة
لقي سبعة أشخاص مصرعهم بسبب فيضانات تضرب جنوب إيران بعد تساقط أمطار غزيرة، كما أفادت الاثنين وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إرنا.

وكتبت إرنا نقلًا عن مهدي فاليبور مدير عمليات المساعدة والإغاثة في الهلال الأحمر الإيراني، أن الضحايا سقطوا في محافظتي بوشهر وهرمزكان.

وبالإضافة إلى هاتين المحافظتين، شهدت محافظات أصفهان ويزد في وسط البلاد، وفارس جنوبًا، وطهران، أيضًا فيضانات، كما أكد فاليبور، مضيفًا للوكالة أن الهلال الأحمر نفذ عمليات إغاثة لأكثر من ألف شخص خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وشهدت إيران خلال نوفمبر موجة أمطار غزيرة.

وتثير هذه الأمطار قلق السلطات منذ أيام مع استمرار انهمارها على بعض المحافظات.

موضوعات متعلقة

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية