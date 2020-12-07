ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق

شهد محيط لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة قبل انتهاء اليوم الأول في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.وانتظمت العملية الانتخابية في اليوم الأول وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا لسلامة الناخبين قبل دخول اللجان والإدلاء بأصواتهم.وانطلقت، الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدٍ.