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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:03 م
محيط لجان الجامعة
محيط لجان الجامعة العمالية
حسام عسل
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شهد محيط لجان الجامعة العمالية بمدينة نصر إقبالًا كثيفًا في الساعات الأخيرة قبل انتهاء اليوم الأول في جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات النواب.

وانتظمت العملية الانتخابية في اليوم الأول وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا لسلامة الناخبين قبل دخول اللجان والإدلاء بأصواتهم.

وانطلقت، الإثنين، أول أيام التصويت بجولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، حيث بدأ الناخبون بالداخل فى التوافد على اللجان الفرعية التى يستمر الاقتراع فيها حتى التاسعة مساء وعلى مدار اليوم وغدٍ.
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق
ناخبون يتزاحمون على لجان مدينة نصر قبل غلق الصناديق

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