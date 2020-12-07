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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:11 م
اللواء جمال نور
اللواء جمال نور الدين
عمرو الشامي
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أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بيانا، بشأن حادث تسرب غاز الكلور من شركة مياه الشرب بالمحافظة.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه ورد إلينا إخطار في تمام الساعة 5 مساءً، وأثناء متابعتنا للعملية الانتخابية بتسرب غاز الكلور من محطة مياه الشرب بجوار كوبرى القنطرة بالعاصمة كفر الشيخ، وبالقرب من الموقف الجديد، وعلى الفور تم إخطار غرف عمليات الصحة والحماية المدنية والإسعاف والمرور وتم التنسيق مع مديرية الأمن للتعامل مع الأزمة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، في بيان عاجل، أنه تم الانتقال على الطبيعة في موقع التسريب، وعمل تحويلات مرورية لتفادى تعرض أهالينا لاستنشاق الغاز، والدفع بعربات الإسعاف حول موقع الحدث لنقل المتضررين إلى مستشفى كفر الشيخ العام ومستشفى العبور، وتم رفع حالة الاستعداد القصوى بهما، وتم بحمد الله السيطرة على تسرب الغاز بمحطة المياه خلال 30 دقيقة بجهود مشتركة من جميع الجهات.

وأضاف محافظ كفر الشيخ في بيانه، أنه تم الانتقال إلى مستشفى كفر الشيخ العام لمتابعة التعامل مع الحالات، والتي بلغت حوالي 55 حالة، وتم التعامل معهم والحالات الآن مستقرة وتم خروج أكثر من نصف الحالات وجارى الخروج تباعًا.

وتابع: كما ننصح أي مواطن تعرض لاستنشاق الغاز، ويشعر بضيق في التنفس التوجه على الفور لأقرب مستشفى للاطمئنان وأخذ الإجراءات الطبية الاحترازية، مؤكدًا أننا نطمئن أهالينا بأن الأوضاع مستقرة حاليًا وإن شاء الله خلال أقل من ساعة ستعود أجواء المدينة لطبيعتها.

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