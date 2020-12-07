رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني: زيارة السيسي لفرنسا عرضت الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:33 م
ماكرون والسيسي
ماكرون والسيسي
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
طباعة
أكد محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، قائلا: «توقيت هام للغاية وتؤكد عمق العلاقات المصرية – الفرنسية».

وأشار «رشاد» في بيان له اليوم إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والفرنسي، على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.

وشدد نائب الإسكندرية على أن الزيارة ستشمل استعراض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ظل الجهود المستمرة لمصر بتشجيع وجذب الاستثمارات الفرنسية والأجنبية للبلاد.

وأوضح عثمان أن الزيارة جاءت في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بالمشروعات القومية الكبرى، وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكدا على متانة العلاقات بين مصر وباريس، خصوصا أن حجم التبادل السلعي بين القاهرة وباريس وصل في عام 2019 إلى نحو 2.253 مليار دولار.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك تطابقا في الموقفين المصري والفرنسي في سياق التصدي للأنشطة الخبيثة لتركيا في شرق المتوسط، وهو ما يضفي على الزيارة أبعادا استراتيجية هامة بالنظر إلى حجم الخطورة الذي يمثله العدوان التركي على مقدرات الدول في شرق المتوسط.

كما أشاد بحديث السيسي لماكرون حول ضرورة "عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وتاكيد الرئيس على أهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسمًا للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية