برلماني: زيارة السيسي لفرنسا عرضت الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية

أكد محمد رشاد عثمان عضو مجلس الشيوخ، أهمية زيارة الرئيس السيسي لفرنسا، قائلا: «توقيت هام للغاية وتؤكد عمق العلاقات المصرية – الفرنسية».وأشار «رشاد» في بيان له اليوم إلى أن الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين المصري والفرنسي، على تنمية العلاقات الاستراتيجية التي تجمعهما، وبحث سبل تعزيزها خلال الفترة المقبلة.وشدد نائب الإسكندرية على أن الزيارة ستشمل استعراض الرؤية المصرية للأزمات الإقليمية وكيفية التعامل معها، خاصة تلك المتعلقة بشرق المتوسط ومنطقة الشرق الأوسط، فضلا عن زيادة التعاون المشترك بين البلدين وتعزيز العلاقات الثنائية خاصة في المجالات الاستثمارية والتجارية، في ظل الجهود المستمرة لمصر بتشجيع وجذب الاستثمارات الفرنسية والأجنبية للبلاد.وأوضح عثمان أن الزيارة جاءت في ضوء جهود مصر لتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة بالمشروعات القومية الكبرى، وعملية التنمية الشاملة التي تشهدها البلاد، مؤكدا على متانة العلاقات بين مصر وباريس، خصوصا أن حجم التبادل السلعي بين القاهرة وباريس وصل في عام 2019 إلى نحو 2.253 مليار دولار.وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن هناك تطابقا في الموقفين المصري والفرنسي في سياق التصدي للأنشطة الخبيثة لتركيا في شرق المتوسط، وهو ما يضفي على الزيارة أبعادا استراتيجية هامة بالنظر إلى حجم الخطورة الذي يمثله العدوان التركي على مقدرات الدول في شرق المتوسط.كما أشاد بحديث السيسي لماكرون حول ضرورة "عدم ربط الإرهاب بأي دين، وعدم الإساءة للرموز والمعتقدات المقدسة، وتاكيد الرئيس على أهمية التمييز الكامل بين الإسلام كديانة سماوية عظيمة وبين ممارسات بعض العناصر المتطرفة التي تنتسب اسمًا للإسلام وتسعى لاستغلاله لتبرير جرائمها الإرهابية".