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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

الزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و«بوكيه ورد»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:54 م
الأهلى
الأهلى
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أجرى المستشار أحمد البكرى، رئيس اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، مكالمة هاتفية مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، هنأه خلالها بحصول الأهلي علي لقب كأس مصر والحصول علي الثلاثية الدورى والكأس ودوري أبطال إفريقيا، كما أرسلت اللجنة المؤقتة تهنئة لإدارة الأهلي مصحوبة بـ"بوكيه ورد" في إطار حرص إدارة الزمالك علي عودة العلاقات الطيبة بين الأهلي خاصة ومع جميع الأندية بصفة عامة، وإزالة روح التعصب بين الناديين.

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