النمسا: احتمال فرض عقوبات على تركيا في قمة الاتحاد الأوروبي

وفيما يخص الولايات المتحدة، قال وزير خارجية النمسا فى البيان أنه في أعقاب الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة احتل مستقبل العلاقات الأوروبية مع الولايات المتحدة جانبًا هامًا من مناقشات الوزراء.



وأضاف البيان أن الوضع الحالي في بيلاروسيا كان أيضًا على جدول الأعمال مرة أخرى، حيث تواصل بيلاروسيا استخدام العنف والقمع ضد الاحتجاجات السلمية من قبل المجتمع المدني.



وأشار البيان إلى اتخاذ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي قرار بشأن وضع أداة عقوبات جديدة لمكافحة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث سيسمح القرار الجديد بتجميد أصول الأفراد والشركات والمنظمات المتورطة في التعذيب أو العبودية أو العنف الجنسي المنهجي.



ولفت البيان إلى أن اجتماع وزراء الخارجية بحث الوضع في فنزويلا وجورجيا بعد الانتخابات البرلمانية هناك، وتأثيرات قانون الأمن الصيني المثير للجدل في هونج كونج.

أكد ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم، اليوم، فى بروكسل أدانوا الاستفزازات المستمرة التى تقوم بها تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط وليبيا وسوريا وفي نزاع إقليم ناجورنو كاراباخ، لافتا إلى مناقشة وزراء الخارجية احتمال فرض عقوبات على تركيا، والتي سيتم إقرارها في قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.وقال بيان لوزارة الخارجية النمساوية، اليوم، إن الاجتماع الوزاري الأوروبي في بروكسل بحث أيضا العلاقات عبر الأطلسي والتوترات المستمرة مع تركيا والتوترات الحالية الأخرى مثل إثيوبيا وبيلاروسيا.وشدد البيان على أن العلاقات مع تركيا هي التحدي الاستراتيجي، حيث لم يعد بإمكاننا قبول سياسات أنقرة.