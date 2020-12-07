ضبط المتهم بتصوير نفسه بـ«رشاش جرينوف» في قنا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات قيام أحد الأشخاص بتصوير نفسه حاملًا سلاح نارى "رشاش جرينوف" وقيامه بإرسال الصورة لمعارفه وأصدقائه عبر تطبيق (واتس آب).بالفحص أمكن تحديد المذكور، وتبين أنه (عاطل "له معلومات جنائية"، مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا).عقب تقنين الإجراءات تمكنت إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا من ضبطه وبحوزته السلاح النارى، وبمواجهته قرر حيازته للسلاح النارى بقصد الدفاع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.