حبس 3 أشخاص قبل ترويجهم كمية من مخدر الحشيش بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس ٣ أشخاص أربعة أيام على ذمة التحقيقات لحيازتهم كمية من مخدر الحشيش وزنت ٧٠٠ جرام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين رامى.م، إبراهيم. ز، حسام.ع، عاطلين، عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٧٠٠ جرام قبل ترويجها بمدينة الشروق، بهدف التربح والكسب الغير مشروع منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة الشروق من ضبط ٣ أشخاص عثر بحوزتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت ٧٠٠ جرام وتم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.