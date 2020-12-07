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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نقل المئات إلى مستشفيات في الهند بسبب مرض مجهول

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:07 م
نقل المئات إلى مستشفيات
نقل المئات إلى مستشفيات في الهند
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قالت مسؤولة كبيرة بوزارة الصحة الهندية، الإثنين، إن رجلا توفي ونُقل أكثر من 400 إلى مستشفيات في جنوب الهند بسبب عدوى لم يتم تحديدها، جعلت الكثيرين يسقطون مغشيا عليهم بعد نوبات تعب مفاجئ وشعور بالغثيان.

وذكر مسئولون حكوميون وطبيون بولاية أندرا براديش في جنوب البلاد أن ما يربو على 200 مصاب خرجوا من المستشفى في مطلع الأسبوع وأن الفحوص استبعدت إصابتهم بمرض كوفيد-19.

وقالت حكومة الولاية في بيان "أسباب التفشي غير معروفة حتى الآن" مضيفة أن كل الفئات العمرية معرضة للعدوى على ما يبدو.

وأشارت وزارة الصحة الاتحادية اليوم إلى أنها سترسل فريقا من ثلاثة خبراء في الطب لتحري أمر التفشي الذي أصاب أكثر من 300 طفل.

وأضافت: "تفيد التقارير بأن الأطفال أصيبوا بالدوار والإغماء والصداع والقيء".

وقالت جيتا براساديني مديرة الصحة العامة في أندرا براديش إن وزارة الصحة في الولاية انتبهت إلى الأمر في مطلع الأسبوع بعد وفاة رجل يبلغ من العمر 45 عاما.

وأضافت أن السلطات تحلل أيضا إمدادات المياه في 20 موقعا بمدينة إلورو التي تم رصد التفشي فيها للمرة الأولى ومناطق مجاورة لها.

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