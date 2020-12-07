رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المسماري: الإخوان يبثون الفتنة بين الشعب الليبي لتحقيق مصالحهم الشخصية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:13 م
المسماري
المسماري
محمد عمر
طباعة
أكد الجيش الليبي، أن تنظيم الإخوان المسلمين وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.

وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، مساء اليوم، إن قوات الجيش نفذت عمليات ضد مجموعات مسلحة وقضوا على مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي.

وكشف المسماري عن أن الجيش الوطني نجح في إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن أحد المقبوض عليهم في مدينة أوباري جنوبي ليبيا والتابع لتنظيم القاعدة اعترف بأن شحنة الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم كانوا يجهزون لنقلها إلى مالي.

وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي عن أن الإرهابي المقبوض عليه في أوباري كشف عن وجود ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في طرابلس وضواحيها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

دار سك العملة ببريطانيا ترسل عملة تذكارية إلى الفضاء تكريمًا لـ ديفيد بوى

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية

انطلاق المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي (صور)