المسماري: الإخوان يبثون الفتنة بين الشعب الليبي لتحقيق مصالحهم الشخصية

أكد الجيش الليبي، أن تنظيم الإخوان المسلمين وإعلامهم الكاذب يسعون لبث الفتنة بين أبناء الشعب الليبي من أجل تحقيق مصالحهم الشخصية.وقال اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، مساء اليوم، إن قوات الجيش نفذت عمليات ضد مجموعات مسلحة وقضوا على مسلحين من تنظيم داعش الإرهابي.وكشف المسماري عن أن الجيش الوطني نجح في إلقاء القبض على مجرمين خطيرين قرب الحدود مع الجزائر، مشيرا إلى أن أحد المقبوض عليهم في مدينة أوباري جنوبي ليبيا والتابع لتنظيم القاعدة اعترف بأن شحنة الأسلحة التي ضبطت بحوزتهم كانوا يجهزون لنقلها إلى مالي.وأكد المتحدث باسم الجيش الليبي عن أن الإرهابي المقبوض عليه في أوباري كشف عن وجود ملاذات آمنة لتنظيم القاعدة في طرابلس وضواحيها.