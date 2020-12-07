كورونا يواصل التراجع في الجزائر

واصل فيروس كورونا المستجد التراجع في الجزائر بعدما رصدت وزارة الصحة اليوم، 573 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بانخفاض 177 حالة عن اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 88 ألفًا و825.وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في الإيجاز الصحفي اليومي، عن تسجيل 11 وفاة جديدة بانخفاض 4 حالات عن حصيلة يوم أمس، ليبلغ مجموع الوفيات 2527.كما أشار فورار إلى تعافي 502 حالة جديدة بما يرفع عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء إلى 57 ألفًا و708، بينما يتواجد 38 مريضًا في العناية المركزة.