أبطال المقاومة.. صورة جديدة من كواليس «كيرة والجن»

كشفت شركة سينرجي عن صورة جديدة لفريق عمل فيلم "كيرة والجن" لتشويق الجمهور، والتي ظهر بها أبطال الفيلم.وكان ضمن الأبطال النجوم الشابه هدى المفتي وأحمد مالك وأيضا النجوم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب.وعلقت شركة سينرجي على الصورة: "استنونا مع أبطال المقاومة الشعبية فى فيلم كيرة والجن عن رواية ١٩١٩".كيرة والجن إخراج مروان حامد، وتأليف الكاتب أحمد مراد، ومن بطولة كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وعدد آخر من النجوم وشارف المخرج مروان حامد علي الانتهاء من تصوير العمل وتدور أحداثه حول حالة الشارع المصرى بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، والنضال ضد الاحتلال الإنجليزى.