إصابة 4 سيدات في انهيار منزل بقنا

أصيب 4 سيدات، اليوم الإثنين، بحالات إغماء وانهيار عصبي وكدمات، في انهيار منزل بشارع العسيرات بمركز فرشوط، شمالي محافظة قنا.تلقى اللواء محمد أبوالمجد، مدير أمن قنا إخطارًا من مرفق إسعاف قنا، برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير المرفق يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انهيار منزل مبني من الطوب اللبن مكون من 3 طوابق بشارع العسيرات بمركز فرشوط، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.وبعد الفحص تبين إصابة 4 سيدات جرى نقل اثنين منهن بمعرفة الأهالي إلى المستشفى، ونقل أخرى بمعرفة الإسعاف تعاني من انهيار عصبي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيقات.