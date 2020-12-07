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فن

لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:07 م
لبلبة
لبلبة
حسين الجندي
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أقيمت، مساء اليوم الإثنين، سجادة حمراء لحفل توزيع جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وهو الذي حضره عدد كبير من النجوم والنجمات من بينهما النجمة لبلبة.

وفاز خلال الحفل الفيلم الألماني Undine للمخرج كريستيان بيتزولد بجائزة أفضل فيلم ضمن النسخة الثانية من جوائز النقاد العرب للأفلام الأوروبية، بينما حضر المنتج محمد حفظي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، في دورته الـ42، وحضرت المطربة السورية لينا شاماميان، وعدد كبير من الفنانين وصناع الأفلام.

واستهدفت الفعالية الترويج للسينما الأوروبية فى العالم العربى، وجذب انتباه الموزعين وصناع القرار فى صناعة السينما العربية للأفلام الأوروبية المميزة، بالإضافة إلى تسليط الضوء على النقاد العرب البارزين، ودورهم فى الكشف عن وجهات نظر مختلفة وفي تبادل الخصوصية الثقافية بين المجتمعات.
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»
لبلبة ولينا شاماميان يحضران توزيع جوائز النقاد بـ«القاهرة السينمائي»

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