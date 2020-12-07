الجيش الليبي: أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار لتحقيق مصالح بلاده

جدد الجيش الليبي، اليوم الإثنين، التزامه بوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في إطار اللجنة العسكرية المشتركة "5+5" برعاية الأمم المتحدة.وأدان اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش خلال مؤتمر صحفي من بنغازي، مساء اليوم، باستمرار تركيا في نقل المعدات العسكرية إلى مصراتة ومعيتيقة.وأعرب المتحدث باسم الجيش الليبي عن قلقهم الشديد من نقل تركيا عتادًا وأفرادًا ومرتزقة وإرهابيين من دول أخرى إلى ليبيا، مؤكدا أن الرئيس التركي رجب أردوغان مستعد لخرق وقف إطلاق النار، وخوض معارك من أجل تحقيق مصالح بلاده في ليبيا.وأشار المتحدث باسم الجيش إلى أنهم لا يرغبون في الانجرار وراء المجموعات التي تسعى لخرق وقف النار الذي تم التوصل إليه في جنيف.