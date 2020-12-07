أسقف بني سويف: نلتزم بالإجراءات الاحترازية ضد كورونا خلال القداسات

ترأس نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف، اليوم الإثنين، اجتماعا لكهنة الإيبارشية وهو الاجتماع الثاني خلال حوالي أسبوع؛ لمناقشة آخر المستجدات فيما يتعلق بالإجراءات الكنسية للتعامل مع وباء كورونا المستجد وخاصة بعد القرارات الجديدة لقداسة البابا تواضروس الثاني وعدد من الايبارشيات ومع ارتفاع نسبة الإصابات حسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.وقرر أسقف بني سويف بعد مناقشة الأمر مناقشات مستفيضة مع مجلس كهنة الايبارشية الإبقاء على الأوضاع الحالية لحين إشعار آخر والقرارات الصادرة خلال الاجتماع الشهري للآباء الكهنة مع المتابعة الدقيقة للأوضاع الصحية، واتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر واتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية والتباعد الاجتماعي خلال القداسات.