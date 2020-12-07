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سياسي

وزير الشئون النيابية يتفقد مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 09:09 م
مقر الوزراة بالعاصمة
مقر الوزراة بالعاصمة الإدارية
كريمة أبو زيد - السيد السعدني
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أجرى المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية صباح اليوم جولة تفقدية بمقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال الإنشائية وأعمال التشطيبات ومعدلات التنفيذ إيذانًا لإنتقال الوزارة للمبنى الجديد خلال الفترة المقبلة.

تأتي الزيارة في إطار استعدادات الحكومة للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وخلال الجولة استمع المستشار علاء الدين فؤاد لشرح من العميد إيهاب سعدي توفيق من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حول الأعمال التي تم تنفيذها ومكونات المبنى وما يجري من أعمال تشطيبات وفق أحدث المواصفات العالمية.

ووجه الوزير الشكر للقائمين على أعمال التنفيذ بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة وكافة العاملين بالمشروع على مراعاة معايير بيئة العمل الآمنة، واتباع أعلى مواصفات الجودة في التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد رغم كل صعوبات الفترة الماضية، كما أثنى على الالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية المتبعة.

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