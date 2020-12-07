رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

المخرج المغربي محمد مفتكر لجمهور «القاهرة السينمائي»: لن تموت السينما

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:18 م
المغربي محمد مفتكر،
المغربي محمد مفتكر،
حسين الجندي
طباعة
أرسل المغربي محمد مفتكر، مخرج فيلم "خريف التفاح" المشارك في مسابقة آفاق السينما العربية، بالدورة 42 لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، رسالة للجمهور والنقاد الذين شاهدوا فيلمه، معتذرا عن عدم استطاعته مشاركتهم العرض في القاهرة.. وإلى نص الرسالة كما كتبها المخرج محمد مفتكر:

.. «سلام حار للجميع. اعتذر كثيرا لعدم قدرتي على الحضور بينكم لأسباب قهرية لم أستطع التغلب عليها، فلمصر والقاهرة والسينما المصرية مكانة كبيرة في قلبي. نحن المخرجون العرب أبناؤها شئنا أم أبينا، صنعتنا، أحببناها اختلفنا معها، انطلقنا منها وعشقناها، إنها أمنا. وهذه كلمتي المتواضعة أتقاسمها معكم:

"كم من مخرج مات قبل أنت تظهر السينما"

هكذا صرح يوما وبكل عفوية "جون كلود كاريير" في أحد لقاءاته التلفزيونية، معلنا بطريقته الساخرة المعتادة، أزلية السينما وعدم موتها وخلودها... نعم لن تموت السينما، وستظل حية بيننا. قد تموت يوما كصناعة ثقيلة أو كفرجة جماعية داخل قاعات شاسعة تضم المئات من المتفرجين، لكنها لن تموت أبدا كلغة وكتعبير وكإبداع فني سامي سيظل يصاحبنا طوال حياتنا. شخصيا أرى السينما في كل شيء جميل ومعبر، أراها في قصيدة وفي لوحة وفي رواية وفي مسرحية وفي تحفة منحوتة وفي قطعة موسيقية وحتى في نكتة، لم لا؟ فالسينما ليست حكرا على السينما فقط، السينما توجد حيث التعبير الجمالي الصادق. السينما نظرة شعرية للعالم، نحملها معنا منذ الأزل وقبل أن تكون صناعة ضخمة غزت القرن العشرين. إبحث عن السينما بداخلك وأخرجها إلى الوجود قبل أن تجهد نفسك عبثا في البحث عن الموارد المالية لإخراجها. المال يتبع وليس هدفا لذاته، هو وسيلة فقط وليست غاية. التعبير الصادق أقوى حتى في جلبه للموارد المالية التي تأتي لخدمة الفيلم لا للإغتناء، فكن صادقا في تعبيرك الجمالي، يتبعك المال لتحقيقه، فداخل قاعة مظلمة، حيث ينسى الناس كل شيء، ويعم الظلام، هي فقط الأفكار والتعابير الفنية ما نشاهده على الشاشة المضيئة، وليس المال.

السينما لن تموت، فهي فن عريق، جذوره ضاربة في التاريخ، تنبت وتنمو وتحيى في كل زمان ومكان، خارج أية ظرفية، كظرفية هذا الوباء المفاجئ الذي لم ينزل علينا من السماء ولم يكن أبدا غضبة إلهية كما ظن البعض، بل شيئا خلقته آلهة آدمية فصعد إلينا من تحت الأرض حتى اجتاح كل شيء نلمسه. السينما جذور عريقة يجب اكتشافها فينا لا خارجنا لنقول الكثير ونحكي أفراحنا وآلامنا بصدق.

نعم، كم من مخرج مات قبل أن تظهر السينما وكم من مخرج سيظل حيا بيننا بعد اختفائها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

الزمالك يهنئ الأهلى بالثلاثية بمكالمة هاتفية و«بوكيه ورد»

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

دار سك العملة ببريطانيا ترسل عملة تذكارية إلى الفضاء تكريمًا لـ ديفيد بوى

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية

انطلاق المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي (صور)