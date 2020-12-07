رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)

• أصل الحكاية بدأت بجيمس

• باتريك ستار

• غبريال زامورا

• شانيل

• توم فورد

• لوريال

ليست النساء وحدهن من يستخدمن الماكياج، فبعض الرجال أيضًا لهم نصيب من هذا الأمر ولا يقتصر الأمر على المشاهير الذين يضطرون لوضع الماكياج ليظهروا بصورة أفضل عبر الكاميرات، ولكن الأمر شمل أشخاص عاديين يعشقون الماكياج وتغيير وجوههم ورسم لوحة فنية عليها في رسالة واضحة لأن الماكياج هو فن غير مقتصر على النساء.وبالنظر إلى موقع الصور الشهير «إنستجرام» نجد أن هناك عدد كبير من الشباب يلجأون لتدشين صفحاتهم الخاصة عبره ويتابعهم الآلاف من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر، بل هناك شباب يتابعونهم.. وفي تلك السطور نرصد الحكاية من بدايتها:وفقًا لموقع mirror الحكاية بدأت منذ عام 2016 عندما اختارت شركة كفر جيرل لمستحضرات التجميل جيمس تشارلز وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وقتها ليكون واجهة إعلامية ودعائية بالنسبة لهم، وفوجئ الجميع وقتها باختياره كرجل ولكن الشركة كانت تقصد للإثارة الإعلامية والاختلاف ومن ثم نالت شهرة واسعة وأيضًا جيمس أصبح لديه أكثر من مليون شخص عبر اليوتيوب يتابعونه.وعقب ذلك دخل العديد من الشباب وماركات التجميل التى بدأت بالفعل بالاستعانة بالرجال ليصبحوا واجهة إعلانية لهم، من بينهم باتريك ستار، حيث استغل وزنه في تحديد ملامحه ولا أحد يستطيع أن يميز أنه رجل بعد وضعه للماكياج وأصبحت قناته عبر اليوتيوب بها أكثر من 4 ملايين شخص.أيضًا يتلاعب غيريال زامورا بالماكياج عبر موقع الصور «إنستجرام» حيث يتابعه أكثر 181 ألف شخص حيث تبدو عينة واسعة من خلال استخدام التطبيق، كما أنه أول من استخدم الكحل الأبيض لتوسيع العين.واتجهت بعض العلامات التجارية لصنع خطوط خصيصًا للرجال في خطوة جريئة لتشجيع الرجال لخوض الرجال:فهي من العلامات التجارية الواسعة الانتشار أنتجت خط خاص بالرجال، باسم «بادي دو شانيل» وتتضمن 3 منتجات تجميلية وهي بلسم مرطب للشفاه، وقلم حواجب بأربع درجات مختلفة، وكريم أساس.أنتجت خطًا للرجال أطلقوا عليه grooming حيث يتضمن الغسول ومرطب وكريم العيون، وقناع طيني وكونسيلر.أما علامة لوريال فهي الأِشهر حول العالم تتخذ من وجوه الرجال موديل لعرض الماكياج، فاستعانت بمدون بريطاني لديه متابعين كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.