رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 11:14 م
جيمس تشارلز
جيمس تشارلز
شيماء دهب
طباعة
ليست النساء وحدهن من يستخدمن الماكياج، فبعض الرجال أيضًا لهم نصيب من هذا الأمر ولا يقتصر الأمر على المشاهير الذين يضطرون لوضع الماكياج ليظهروا بصورة أفضل عبر الكاميرات، ولكن الأمر شمل أشخاص عاديين يعشقون الماكياج وتغيير وجوههم ورسم لوحة فنية عليها في رسالة واضحة لأن الماكياج هو فن غير مقتصر على النساء.

وبالنظر إلى موقع الصور الشهير «إنستجرام» نجد أن هناك عدد كبير من الشباب يلجأون لتدشين صفحاتهم الخاصة عبره ويتابعهم الآلاف من الأشخاص المهتمين بهذا الأمر، بل هناك شباب يتابعونهم.. وفي تلك السطور نرصد الحكاية من بدايتها:

• أصل الحكاية بدأت بجيمس
وفقًا لموقع mirror الحكاية بدأت منذ عام 2016 عندما اختارت شركة كفر جيرل لمستحضرات التجميل جيمس تشارلز وهو شاب يبلغ من العمر 17 عامًا وقتها ليكون واجهة إعلامية ودعائية بالنسبة لهم، وفوجئ الجميع وقتها باختياره كرجل ولكن الشركة كانت تقصد للإثارة الإعلامية والاختلاف ومن ثم نالت شهرة واسعة وأيضًا جيمس أصبح لديه أكثر من مليون شخص عبر اليوتيوب يتابعونه.

• باتريك ستار
وعقب ذلك دخل العديد من الشباب وماركات التجميل التى بدأت بالفعل بالاستعانة بالرجال ليصبحوا واجهة إعلانية لهم، من بينهم باتريك ستار، حيث استغل وزنه في تحديد ملامحه ولا أحد يستطيع أن يميز أنه رجل بعد وضعه للماكياج وأصبحت قناته عبر اليوتيوب بها أكثر من 4 ملايين شخص.

• غبريال زامورا
أيضًا يتلاعب غيريال زامورا بالماكياج عبر موقع الصور «إنستجرام» حيث يتابعه أكثر 181 ألف شخص حيث تبدو عينة واسعة من خلال استخدام التطبيق، كما أنه أول من استخدم الكحل الأبيض لتوسيع العين.

واتجهت بعض العلامات التجارية لصنع خطوط خصيصًا للرجال في خطوة جريئة لتشجيع الرجال لخوض الرجال:

• شانيل
فهي من العلامات التجارية الواسعة الانتشار أنتجت خط خاص بالرجال، باسم «بادي دو شانيل» وتتضمن 3 منتجات تجميلية وهي بلسم مرطب للشفاه، وقلم حواجب بأربع درجات مختلفة، وكريم أساس.

• توم فورد
أنتجت خطًا للرجال أطلقوا عليه grooming حيث يتضمن الغسول ومرطب وكريم العيون، وقناع طيني وكونسيلر.

• لوريال
أما علامة لوريال فهي الأِشهر حول العالم تتخذ من وجوه الرجال موديل لعرض الماكياج، فاستعانت بمدون بريطاني لديه متابعين كثيرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)
رجال يضعون المكياج.. تستعين بهم الماركات العالمية ويتابعهم الملايين (صور)

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

مستشار الرئيس للصحة يكشف موعد انتهاء جائحة كورونا (فيديو)

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

تسجيل دخول الحساب الالكتروني الموحد office 365.emis.gov.eg للطالب والمعلم

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

E4.. شاهد محمد صلاح يلعب الشطرنج ويخفي اسم الخصم

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

وزيرة الثقافة تكرم اسم سمير سيف خلال الاحتفال بذكرى رحيله

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

«لم يكن الزواج حلمها وأرادت أن تكون راقصة».. اعترافات نوال السعداوي عن حياتها

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات