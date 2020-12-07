اختناق 17 شخصًا فى تسرب غاز كلور بكفر الشيخ

أكد مصدر طبي بمحافظة كفر الشيخ، أن تسرب غاز الكلور بموقع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أسفر عن إصابة 17 شخصًا باختناقات وإغماءات نتيجة التسرب.وأوضح المصدر، لـ"الدستور"، أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين في قسم الطوارئ بمستشفى كفر الشيخ العام، مشيرًا إلى أن أغلبهم على وشك الشفاء والخروج من المستشفى.فيما تم إخلاء موقف السيارات الجديد بمدينة كفر الشيخ من السيارات والمواطنين بأقصى سرعة، وذلك عقب تسرب غاز أدى لحدوث حالات اختناقات وإغماءات.وأعلنت المحافظة، في بيان عاجل، عن حدوث تسرب غاز بسيط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة كفر الشيخ، وانتقل على الفور اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، لموقع تسريب الغاز وتمت السيطرة عليه، وجار متابعة الموقع.وانتقلت على الفور الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع التسريب، وتم تغيير طريق الاستاد.