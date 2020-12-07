محافظ جنوب سيناء يشدد على تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل لجان الانتخابات

تفقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، مقار اللجان الانتخابية بمدينة طور سيناء، واطمأن على الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، رافقه اللواء جمال عبد الرشيد، السكرتير العام للمحافظة، وأحمد عبد العظيم، رئيس مدينة طور سيناء، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح والمشرف على مركز العمليات.وأكد محافظ جنوب سيناء أن القيادات التنفيذية والأجهزة التنفيذية والإدارية بالمحافظة على مسافة واحدة من جميع المرشحين مع الالتزام بالحيادية والشفافية التامة خلال العملية الانتخابية.وشدد المحافظ على اتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، والالتزام من قبل الناخبين بارتداء الكمامة والحرص على التباعد الاجتماعي، مضيفًا ان مركز العمليات الرئيسي بالمحافظة في انعقاد تام حتى نهاية الانتخابات يتابع مع مراكز العمليات بالمدن ومستعد في حالة حدوث أي طوارئ.وتتم الانتخابات علي يومي 7 و8 ديسمبر الجاري على المقعد الفردي بالدائرة الثانية بجنوب سيناء ويبلغ عدد الناخبين بجولة الإعادة 60764 ناخبًا، وعدد اللجان الانتخابية بجولة الإعادة الدائرة الثانية 19 لجنة فرعية، موزعة كالتالي: 4 لجان فرعية برأس سدر 2 ذكور و2 إناث، 2 لجنة فرعية بأبو زنيمة مختلط، 2 لجنة فرعية بأبورديس مختلط، 11 لجنة فرعية بطور سيناء 6 ذكور و5 إناث، عدد المقار الانتخابية 9 مقرات انتخابية، رأس سدر 2 مدرسة، أبوزنيمة 1 مدرسة، أبورديس 1 مدرسة، طور سيناء 5 مدارس.