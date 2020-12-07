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سياسي

رجائي عطية يفتتح نادي محامي بلبيس

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:41 م
رجائي عطية
رجائي عطية
محمد جعفر
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افتتح نقيب المحامين، الأستاذ رجائي عطية نادي محامي بلبيس، وسط حضور أعضاء مجلس النقابة الفرعية ولفيف من محامي الشرقية.

وتناول نقيب المحامين خلال الاحتفالية مجموعة من الموضوعات المهمة وكان أبرزها الحديث عن قواعد اللغة العربية، ومدونة السلوك واحترام وتقدير الآخرين ومعاش المحامي.

وقال رجائي عطية إن الإحساس باللغة ومعرفة قواعد النحو مسألة مهمة، فمن لا يطلع على ذلك قد يخطئ في القراءة كما يخطئ أيضًا في تفسير المعنى.

وتحدث النقيب العام عن مدونة السلوك، قائلًا: «نحن نتحدث كثيرًا عن حقوقنا ولكننا ننسى واجباتنا، ولن يصلح الحال إلا بتقديم التعرف على الواجبات قبل المطالبة بالحقوق، لأن من يقوم بواجبه في غالب الأحيان يصل إلى مقتضاه في طلباته»، وأكد أن المشكلة التي كانت ولا تزال قائمة بين المحامين والقضاة وأيضا الشرطة، جزء من حلها واجب على المحامين والجزء الآخر واجب على الآخرين، وأن تناولها من ناحية واحدة غير صحيح.

وأشار «عطية» إلى أنه على مدار أعوام طوال لم يتمتع سوى بالتقدير والاحترام والإجلال بين الجميع، وقدم أيضًا نموذجًا في احترام الآخرين واحترام العلم ورسالة مهنة المحاماة.

وعن المعاشات، أكد نقيب المحامين أنها المشكلة الأولى التي لا ينساها أبدًا، حيث إن المعاشات القديمة زهيدة جدًا، وهناك من يصل معاشه إلى 300 جنيه، مؤكدًا أن الزيادات التي تمت كانت زهيدة جدًا، وذلك بسبب معروف للجميع في أن هناك من لديه داء شراء الأصوات، مشددًا على أنه يجب أن يكون هناك وفاء للسادة المحامين المتوفين وذويهم.

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