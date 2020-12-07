وكيل «تعليم أسوان» يفتتح معرض الطفل ومسابقة الإذاعة المدرسية (صور)

افتتح الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، اليوم معرض الطفل ومسابقة الإذاعة المدرسية الحية للعام الدراسى 2020-2021، المقام بمجمع مدارس التربية الخاصة بإدارة أسوان التعليمية.وقد رافقه (عبدالكريم لطفى مدير عام التعليم العام - غريب محمود مدير عام الخدمات التربوية - أحمد عبدالعليم مدير إدارة التربية الخاصة)، بحضور (محمد أحمد البسيونى وأحمد مصطفى محمد أعضاء لجنة تحكيم الصحافة المدرسية بالوزارة - فوزى ناشد موجه عام النشاط الثقافى والفنى ولفيف من موجهى أوائل وموجهى وإخصائى الصحافة المدرسية).بعد السلام الجمهورى والقرآن الكريم ونشيد الترحاب من طلاب مدرسة النور للمكفوفين، قام وكيل الوزارة بجولة داخل المعرض تعرف خلالها على الأعمال الخاصة برياض الأطفال ومجموعة من صحف الحائط المميزة لكل المراحل بجميع الإدارات التعليمية، والتى تنوعت ما بين (مصورة -كاريكاتير - تربية خاصة - شاملة) وقامت إحدى طالبات مدرسة الأمل للصم بشرح محتويات إحدى الصحف وكيف تم تنفيذها.بعدها بدأت مسابقة الإذاعة والتى شاركت فيها مدارس (مصنع السكر الإبتدائية بإدفو - الشهيد عمر حسين سنوسى الإعدادية بدراو - أسوان الثانوية بنات بأسوان - كلابشة الثانوية الصناعية بنات بنصر النوبة).وبنهاية الجولة قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير لجميع القائمين على المعرض والمنظمين والمشاركين، وكذلك المدارس المشاركة فى الإذاعة، على هذا الجهد المميز، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح والتمثيل المشرف لأسوان على مستوى الجمهورية.بعدها قام الدكتور خالد قبيصى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بزيارة المركز الاستكشافى للعلوم، تفقد خلالها مكتبة نادى الطفل ومعمل الكمبيوتر ومعمل الحاسب ومعرض المجسمات، وأكد سيادته على أهمية تطوير العمل داخل المركز بما يعمل على تلبية احتياجات الطلاب وصقل مهاراتهم وتنمية مواهبهم، وأضاف أنه على استعداد لإمداد المركز بكل الأجهزة والمستلزمات اللازمة.