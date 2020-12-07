القوات التركية تعيد تمركزها بإدلب بعد حالات تمرد وانتحار في صفوفها

أعادت القوات التركية ترتيب صفوفها ضمن نقاطها العسكرية في منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا والمعروفة باسم منطقة "بوتين - أردوغان"، وذلك بعد وجود حالات تذمر وانتحار وسط صفوف قواتها المنتشرة في إدلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان أن القوات التركية المنتشرة ضمن منطقة بوتين – أردوغان في محافظة إدلب، بدأت عملية ترتيب جديدة في صفوفها وشملت العناصر والعتاد في مختلف النقاط والمواقع المتمركزة بها داخل المحافظة.وأشار البيان إلى أن القيادة المسئولة عن إدارة القوات التركية في محافظة إدلب، قامت بعمليات نقل واستبدال للعناصر والعتاد المتواجدة وإعادة ترتيبها، ضمن النقاط والمحارس، من خلال وضع كتائب المدفعية والمدرعات والمشاة واللوجستية والدفاع الجوي في كل نقطة عسكرية، بهدف تعزيز النقاط بكتائب من جميع الاختصاصات العسكرية.وكشف المرصد السوري عن أن إعادة ترتيب القوات التركية الجديدة في النقاط العسكرية والمواقع المنتشرة ضمنها، تأتي لعدة أسباب، أهمها، التصدي لأي هجوم من قِبل الجيش السوري على محافظة إدلب، واستبدال الجنود ضمن المحارس المتواجدة على خطوط القتال بجنود آخرين بسبب الضغط الكبير على القوات التركية لكثرة أعداد النقاط والمحارس، ونِيّة القوات التركية إنشاء نقاط عسكرية جديدة في عموم منطقة بوتين – أردوغان.كما كشف المرصد عن وجود استياء كبير في العناصر التركية من الوضع الحالي في محافظة إدلب بسبب إيقاف الجيش التركي للإجازات العسكرية لهم، حيث تجاوزت فترة عدم حصولهم على إجازات نحو 6 أشهر، ما تسبب بقيام بعض الجنود الأتراك بضرب أنفسهم بالرصاص الحي حتى يتسنى لهم الحصول على إجازة عسكرية والعودة إلى منازلهم في الأراضي التركية.