بريطانيا تعلن استعدادها للتخلى عن بنود بمشروع قانون حول بريكست

أعلنت الحكومة البريطانية استعدادها، اليوم الإثنين، للتخلي عن بنود في مشروع قانون حول بريكست يعيد النظر في اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير الماضي.وقالت الحكومة البريطانية في بيان: "عملت بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشكل بناء" لتطبيق اتفاق بريكست وفي حال اتفقا "في الأيام المقبلة" على الحلول المطروحة ستسحب لندن من مشروع القانون حول السوق الداخلية الذي يدرسه البرلمان البريطاني راهنًا بنودًا تتعلق بإيرلندا الشمالية تنتهك باعتراف بريطانيا، القانون الدولي.