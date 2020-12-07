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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

طيران الإمارات تستقبل أولى طائرات إيرباص «A 380» الجديدة

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:51 م
طيران الإمارات إيرباص
طيران الإمارات إيرباص
وكالات
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استقبلت شركة طيران الإمارات طائرة إيرباص (إيه 380) جديدة وهي الأولى من بين ثلاث طائرات من الطراز ذاته ستنضم إلى أسطولها خلال الشهر الجاري.

وقال تيم كلارك، رئيس طيران الإمارات: "الطائرة (إيه 380)العملاقة ذات الطابقين تربط بين مطار دبي ومطارات القاهرة وعمّان وباريس ولندن وجوانزو ومانشستر وموسكو ولندن".

وحلقت الطائرة الجديدة في رحلة وصولها إلى دبي بمزيج من وقود الطائرات التقليدي ووقود الطيران المستدام، وهي المرة الأولى التي تستخدم فيها ناقلة وقود طيران مستدام لتشغيل طائرة (إيه 380). وقد تم إنتاج هذا الوقود الحيوي في فنلندا من زيت الطهي المستخدم.

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