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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ميركل: ضرورة البت في تدابير إضافية لمكافحة كورونا قبل عيد الميلاد

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:31 م
ميركل
ميركل
وكالات
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أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، عن أن من الضروري البت في تدابير إضافية لمكافحة كورونا قبل عيد الميلاد وذلك بسبب الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات.

جاء ذلك وفقًا لما نقله عنها، اليوم الإثنين، مشاركون في جلسة عبر الفيديو للكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي.

وقالت ميركل إنه يجري الحديث إليها في الوقت الراهن بشكل زائد عن الحد عن أكشاك بيع النبيذ الساخن، فيما يجري الحديث إليها بصورة أقل من اللازم عن الممرضين وأطقم الرعاية الذين يضطرون للعمل تحت ضغط وبجهد كبير في وحدات الرعاية المركزة وفي دور الرعاية الصحية.

ورأت ميركل أن التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن لم تؤد إلى تقليل عدد الإصابات الثابت عند مستوى عالٍ، وقالت إن هذا يعني أنه لا يمكن تجاوز الشتاء بدون اتخاذ تدابير إضافية، وطالبت بإجراء النقاش في الوقت الراهن حول ما يجب أن يتم فعله وكيفيته ومكانه.

ونوهت ميركل إلى أنه لا بد من البت في هذه الأمور قبل عيد الميلاد، وحذرت من التسليم لمبدأ الأمل في انخفاض أعداد الإصابات التي عاودت الارتفاع منذ بضعة أيام.

وأعلنت ميركل عن اعتزامها التشاور مع رؤساء حكومات الولايات في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أن التدابير دائمًا ما تجد قبولًا عندما تبت فيها الحكومة الاتحادية والولايات معًا، وأشادت ميركل بالخطوات التي اتخذتها ولاية بافاريا قائلة إنها جاءت في الاتجاه الصحيح.

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