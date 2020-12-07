التحالف العربى: تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه السعودية

أعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده السعودية، عن تدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة.وأعلنت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، في بيان لها اليوم الإثنين، عن اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران باتجاه المملكة العربية السعودية.وأضاف التحالف العربي: "الميليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في محاولات تعمد استهداف المدنيين والأعيان المدنية..وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحييد وتدمير القدرات النوعية لميليشيا الحوثي الإرهابية بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني".وكثفت ميليشيات الحوثي مؤخرًا من استخدام الطائرات المسيرة المفخخة والاستطلاعية، والتي قالت لجنة خبراء الأمم المتحدة في وقت سابق، إنها مجمعة من مكونات مصدرها خارجي وتم شحنها إلى اليمن.كان تقرير خبراء الأمم المتحدة المكلف بمراقبة حظر السلاح المفروض على اليمن منذ 2015، ذكر أن ميليشيات الحوثي استحوذت في العام 2019 على أسلحة جديدة يتميز بعضها بخصائص مشابهة لتلك المُنتَجة في إيران.وقال التقرير الذي أُرسل إلى مجلس الأمن، إنه "بالإضافة إلى أنظمة الأسلحة المعروفة والتي كانت بحوزتهم حتى الآن، بات (الحوثيون) يستخدمون نوعًا جديدًا من الطائرات المسيرة من طراز دلتا ونموذجًا جديدًا من صواريخ كروز البرية".