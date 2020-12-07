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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو: أمريكا ستواصل الاعتراف بغوايدو رئيسًا لفنزويلا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:27 م
بومبيو
بومبيو
وكالات
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قالت واشنطن الإثنين، إنها ستواصل الاعتراف بالمعارض خوان غوايدو رئيسًا لفنزويلا، على الرغم من الانتخابات المتنازع عليها التي تمنح الرئيس اليساري نيكولاس مادورو السيطرة التامة على المؤسسات الوطنية.
وأضاف وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان: "ستواصل الولايات المتحدة الاعتراف بالرئيس الموقت غوايدو وبالجمعية الوطنية الشرعية... لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لمادورو الذي يتولى السلطة بشكل غير شرعي لأنه سرق انتخابات 2018، بأن يستفيد من سرقة انتخابات ثانية".

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