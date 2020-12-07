الذهب يصعد 1% بدعم من آمال فى تحفيز أمريكى وضعف الدولار

صعدت أسعار الذهب أكثر من واحد بالمئة إلى أعلى مستوى في أسبوع أثناء التعاملات الإثنين بدعم من توقعات بتحفيز مالي جديد في الولايات المتحدة وتراجع الدولار.وقفز الذهب في المعاملات الفورية 1.4 بالمئة إلى 1863.40 دولار للأوقية (الأونصة) في الساعة 1545 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ الثالث والعشرين من نوفمبر.وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 1.5 بالمئة إلى 1867.90 دولار للأوقية.