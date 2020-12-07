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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

مخاوف من توقف صناعة السيارات في البرازيل بسبب نقص مستلزمات الإنتاج

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:28 م
السيارات
السيارات
وكالات
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حذر لويس كارلوس مورايس رئيس اتحاد صناعة السيارات في البرازيل خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الإثنين من احتمالات توقف خطوط إنتاج السيارات في البرازيل بسبب الفجوة بين الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج، ونقص إمدادات المواد الخام.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مورايس القول: "هناك خطر قائم يهدد بتوقف الصناعة"، مضيفًا أن الاتحاد لاحظ توقف إمدادات مستلزمات الإنتاج بما في ذلك المواد المستوردة.

وأشار مورايس إلى توقف بعض التوريدات بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن النقص يشمل منتجات الصلب واللدائن الحرارية والإطارات وغير ذلك من مستلزمات الإنتاج.

وتحاول شركات صناعة السيارات توفير مشتريات المواد الخام، مع مورديها لتجنب أي نقص في خطوط الإنتاج.

وقال مورايس إن فرق إدارات الإمدادات في شركات صناعة السيارات تعمل مع شركات التوريد لتقليل الاختناقات والحد من المخاطر.

كما أشار مورايس إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد كمخاطر محتملة تهدد صناعة السيارات في البرازيل.

وأضاف أنه من "شبه المستحيل" عدم تحميل المستهلك النهائي جزءًا من ارتفاع أسعار الصلب حاليًا.

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