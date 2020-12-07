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الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الحكومة الإثيوبية: نعمل على إعادة الأمور لطبيعتها في تيجراي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:26 م
أبي أحمد
أبي أحمد
وكالات
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أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، اليوم الإثنين، أن حكومته بصدد إعادة النظام والخدمات الأساسية إلى تيجراي، المنطقة الواقعة في شمال البلاد والمحرومة من الإمدادات منذ نحو شهر، وحيث تحدث أطباء والأمم المتحدة عن معارك متواصلة وحالة من انعدام الأمن تعوق إيصال المساعدات للمدنيين.

وأعلن أحمد، الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2019، عن انتصار حكومته في تيجراي منذ استعادتها السيطرة على العاصمة المحلية ميكيلي في 28 نوفمبر، بعد نحو شهر من القتال ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي".

لكنّ الجبهة تعهدت مواصلة القتال، وقالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن الاشتباكات المستمرة في تيجراي تعقد الجهود للوصول إلى مئات آلاف الأشخاص ممن يحتاجون إلى مساعدات، رغم اتفاق يمنحها حق الوصول إلى الأراضي الخاضعة للسيطرة الفيدرالية.

وكرر مكتب رئيس الوزراء أبي أحمد، في بيان الإثنين، التأكيد على ذلك بالقول: إن "المرحلة النشطة من العمليات العسكرية قد انتهت".

وأوضح مكتب الرئيس أن "المهمة الرئيسية حاليًا للحكومة هي إعادة النظام العام، وضمان وصول غير محدود لمواطنينا في المناطق المتضررة إلى المساعدات الإنسانية، وإعادة من أجبروا على عبور الحدود، وإعادة تفعيل خدمات النقل والاتصالات".

وأعاد مكتب رئيس الوزراء التأكيد أن الجيش الفيدرالي سيطر على العاصمة المحلية "دون سقوط ضحايا مدنيين أو التسبب بأضرار في الممتلكات الخاصة".

وفي اتصال مع فرانس برس، قال طبيب في ميكيلي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن المستشفى تلقى جثث 27 مدنيا، وأكثر من مئة جريح في "ضربات مدفعية وصواريخ ضد المدنيين والبنى التحتية المدنية" استمرت "من الصباح إلى المساء"، خلال معارك السيطرة على ميكيلي في 28 نوفمبر.

وأكد الطبيب أنه "في مستشفى ميكيلي الوضع دقيق جدًا.. لقد توقفنا رسميًا عن تقديم العلاج، حتى للجرحى، لأنه لم تعد هناك كهرباء ولا وقود للمولدات، لم نعد نملك قفازات أو مسكنات، ولا مضادات حيوية أو طعاما لنقدمه للمرضى والطاقم".

واتهم عسكريين بالقيام "بعدة عمليات نهب" في المدينة "المحرومة منذ الأسبوع الماضي من النظام الرسمي لحماية الأمن".

وأضاف: "حتى سيارات الإسعاف استحوذ عليها الجنود لأغراض عسكرية".

وأوضح أنه "بعد ذلك، قام سكان من ميكيلي بالتعبير عن غضبهم عبر قطع الطرق في المدينة"، مؤكدًا أن متظاهرين قتلا، وأصيب أربعة بجروح خطيرة جراء إطلاق نار من جانب العسكريين الإثيوبيين.

وبسبب القيود على دخول المدينة وانقطاع الاتصالات إلى حد كبير، يصعب التحقق بشكل مستقل من تلك المعلومات، كما من المعلومات التي تدلي بها الحكومة.

وقالت متحدثة باسم أبي: "لم تكن هناك ضربات جوية في ميكيلي، لكنها لم تتناول مسألة مقتل المدنيين،،
ولم ترد فرقة عمل حكومية تشكلت للتعامل مع النزاع في تيجراي، على طلب للتعليق".

وأودى الصراع بحياة الآلاف وفقًا لمركز أبحاث مجموعة الأزمات الدولية.

وتدفق عشرات الآلاف من اللاجئين عبر الحدود إلى السودان، ما دفع الأمم المتحدة للتحذير من كارثة إنسانية محتملة داخل تيجراي، حيث كان حوالى 600 ألف شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية حتى قبل بدء القتال، من بينهم 96 ألف لاجئ إريتري.

وأفاد مسئولون أمميون ل"فرانس برس"، الجمعة، أنّ الوصول إلى تيجراي لا يزال صعبا، رغم الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع الحكومة الإثيوبية، وأنه من غير المتوقع وصول المساعدات حتى هذا الأسبوع.

وصرّح مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات جانيز لينارجيتش للصحفيين، الجمعة، بأنه "من غير المقبول" أن تقتصر المساعدة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

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