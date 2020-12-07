توجيه الاتهام للتونسي إبراهيم عويساوي وسجنه في هجوم نيس

أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب توجيه الاتهام للتونسي إبراهيم عويساوي (21 عامًا) الذي قتل بسكين رجلًا وامرأتين في فرنسا نهاية أكتوبر، وتحديدًا داخل كنيسة في نيس، وسجنه.وكان عويساوي الذي أصيب خلال اعتقاله بعد الجرائم الثلاث في 29 أكتوبر، وتبين أنه مصاب بفيروس كورونا، نقل بداية نوفمبر الى مستشفى في منطقة باريس.وتحسن وضعه الصحي أخيرًا ما أتاح استجوابه من جانب قاضٍ متخصص في مكافحة الإرهاب وتوجيه الاتهام إليه.