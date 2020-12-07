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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

شاهد إبداع وجه القمر دينا فؤاد فى برومو مسلسل «جمال الحريم» (فيديو)

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:13 م
دينا فؤاد
دينا فؤاد
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طرحت شركة سينرجى، برومو مسلسل "جمال الحريم"، وظهرت وجه القمر دينا فؤاد فى البرومو بشكل مختلف ومميز عن شخصياتها السابقة، إذ بدت بطبيعتها تارة، وفى شكل فتاة "ملبوسة" تارة أخرى، وظهر إبداعها فى تجسيد الشخصيتين بشكل مذهل، حيث يأخذ العمل الطابع المختلف فى فكرته وشكله ومضمونه، وأيضًا فى اختيار اللوكيشن، وكشف البرومو أن العمل يدور فى إطار من التشويق والإثارة ومن المتوقع أن يحصل على الكثير من الإشادات لاختلافه عن الدراما السائدة.

وظهر فى البرومو الكثير من الأشياء المرعبة التى توحى باختلاف العمل عن الدراما السائدة، بظهور ثعابين وأفاعى وعقارب، وبدت النجمة اللبنانية نور فى دور مميز وأيضا النجم خالد سليم، والفنان القدير صلاح عبد الله، حيث بدا فى صورة شيخ بشعر أبيض ويرتدى جلبابًا ويضحك ضحكات غريبة، والفنان إسلام جمال.

وكانت وجه القمر دينا فؤاد قد تصدرت بوستر دعائى للعمل، حيث ظهرت بشكل مختلف وجذاب، وخلفها أيادٍ تلتف حولها، فى إشارة إلى أن العمل يحمل طابع الإثارة والتشويق، وأعربت النجمة دينا فؤاد عن سعادتها بالشخصية وكذلك فريق العمل والمخرجة منال الصيفى، مؤكدة أن العمل تحت قيادة مخرجة واعية تفهم الممثل وتحبه شىء عظيم، موضحة أن أجواء العمل تتسم بالسعادة والحب بين كل الأبطال والبطلات.

الجدير بالذكر أن مسلسل «جمال الحريم» من إنتاج شركة سينرجى، بطولة نور، خالد سليم، إسلام جمال، فراس سعيد، حازم سمير، كريم عبدالخالق، رنا رئيس، محمد شاهين، من تأليف سوسن عامر، وإخراج منال الصيفي.
شاهد إبداع وجه القمر دينا فؤاد فى برومو مسلسل «جمال الحريم» (فيديو)
شاهد إبداع وجه القمر دينا فؤاد فى برومو مسلسل «جمال الحريم» (فيديو)

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