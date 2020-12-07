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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

إلغاء معرض بورجيه لصناعات الطيران لـ2021

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:16 م
معرض بورجيه لصناعات
معرض بورجيه لصناعات الطيران
وكالات
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ألغيت نسخة العام 2021 من معرض بورجيه لصناعات الطيران والفضاء الذي يقام قرب باريس وكان مقررا بين 21 و27 يونيو المقبل نظرًا إلى عدم اليقين المرتبط بالأزمة الصحية الناجمة عن وباء "كوفيد-19" على ما أفاد المنظمون.

وأوضح المنظمون في بيان أن مجلس إدارة معرض باريس الدولي لصناعات الطيران والفضاء "توصل إلى هذا القرار نظرًا إلى الوضع الصحي الدولي وإلى عدد الزوار" لهذا الحدث الذي يستقطب مئات آلاف الأشخاص سنويًا. وأرجئت النسخة الرابعة والخمسون من هذا المعرض تاليا إلى يونيو 2023.

وأتى الإلغاء في حين وجهت الجائحة العالمية ضربة شبه قاضية إلى قطاع الطيران العالمي ما أثر أيضًا على صناعة الطيران في العالم التي اضطرت إلى تخفيض الإنتاج بشكل جذري.

وقال المفوض العام للمعرض باتريك ضاهر في البيان "بعد أشهر طويلة من تعليق نشاطات المعارض عبر العالم كانت أوساط صناعات الطيران والفضاء والدفاع سعيدة بالالتقاء مجددًا". وهو ينوي جعل نسخة العام 2023 "معرض التجدد".

وأقيم معرض بورجيه للمرة الأولى العام 1909 وهو يقدم نفسه على أنه الأكبر في العالم في هذا المجال وينظم كل سنتين بالتناوب مع معرض فارنبره في بريطانيا الذي ألغي هذه السنة بسبب الجائحة.

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