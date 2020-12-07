رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مستقبل وطن: السيسي أعاد لمصر ريادتها وثقلها السياسي

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 08:48 م
أشرف رشاد
أشرف رشاد
أشرف لاشين
طباعة
قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن شخصية الدولة المصرية أصبحت ذات ثقل كبير كونها تمثل ركيزة أساسية في حل كل القضايا والأزمات، وحليفًا استراتيجيًا لا يمكن الاستغناء عنه.

وأكد «رشاد» في تصريحات له أن مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي استعادت مكانتها وريادتها السياسية، وأصبحت تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ دستورها العام القائم على التسامح والتعاون ونبذ العنف والتطرف وتعزيز الحوارات الهادفة كسبيل لتقريب وجهات النظر في كل القضايا والأزمات؛ وقطعت في ذلك شوطًا كبيرًا وحازت ثقة المجتمعات الدولية.

وأشار إلى أن مبدأ الشفافية وتعريف المجتمعات بما يدور في مصر من تحديات وإنجازات سلاح قوي ومهم للغاية يغلق الباب أمام التكهنات ومحاولات إثارة الفتن وإطلاق الشائعات ويعزز من مسيرة الاستقرار والبناء والنهوض، ويشير إلى حجم التطور الاستراتيجي والقيادي الذي تتمتع به الدولة المصرية.

وأوضح أن حديث الرئيس خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي ماكرون، عن التحديات والقضايا العربية، يؤكد للعالم أن مصر القلب النابض للعروبة، وأن مصر لم ولن تتخلى عن إنهاء معاناة الأمة العربية وتوفير حياة كريمة لشعوبها بعيدة عن الصراعات والحروب، وتمسكها بحقوقها التاريخية من خلال المنافذ الشرعية والسلمية.

وأضاف أن السيسي يضع المجتمعات الدولية أمام مسئولياتها، وهو بمثابة دعوة جديدة تحتاج لسرعة التنفيذ بهدف احترام خصوصيات المجتمعات ووقف تأجيج الصراعات على أساس ديني أو عرقي، ونبذ خطاب الكراهية، وإعلاء قيم التسامح والعمل البناء المشترك.

واختتم رشاد تصريحاته بالتأكيد على أهمية الزيارة وتوقيتها وحجم المباحثات التي تناولتها، ما سيكون مردودها سريعًا على المستويات كافة؛ خصوصًا القطاع السياحي والاقتصادي والعسكري، الأمر الذي يعزز طبيعة ومتانة العلاقة التي تجمع البلدين.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

خطوات تسجيل دخول استمارة الثانوية العامة 2021 - 2020

إصابة 14 شخصًا بينهم عروسان في حادث بالمنصورة

استقالة عبد الحليم علي ومحمد عطية من الزمالك

الصور

image description

محافظ أسيوط يفتتح النصب التذكاري لشهداء مدرسة ناصر العسكرية

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

وفاة ناخب أمام إحدى لجان النواب في السويس

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

محافظ كفر الشيخ: 55 مصابًا في حادث تسريب غاز شركة المياه

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

برسالة نصية.. استعلم الآن عن منحة العمالة غير المنتظمة المرحلة الثانية

عصابة فى ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

خطوات حجز قومسيون طبي تكافل وكرامة

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
القس. رفعت فكرى
التسامح ونبذ الكراهية
لواء.حمدى البطران
منظمة غامضة وأهداف مريبة
لواء. محسن الفحام
معًا لمواجهة خطاب الكراهية
ماجد حبته
فرنسا.. وسؤال حقوق الإنسان!
المزيد

الثقافة

«الإبداع النسوي في مواجهة العنف».. مؤتمر بـ«الأعلى للثقافة»

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية