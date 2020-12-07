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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

ابواب الخير

بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:36 م
طفل الكلب
طفل الكلب
مرام سعيد
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورًا لطفل بجواره كلب يرتدي «بلوفر»، ولاقت الصور إعجاب الجميع وتساءلوا عن مكانه.

ونجحت «الدستور» في التواصل إلى الطفل الذي أكد أن اسمه سيد ويعيش مع جدته على أرصفة مصر الجديدة وتحديدًا عند نفق الثورة، وأن والده توفي منذ وقت طويل ووالدته تعاني من مرض نفسي.

وعن الكلب الذي ظهر في الصور، قال سيد إن اسمه قلابيظو وأنهم يقومون بالفعل بتدفئته من خلال أكثر من بلوفر، مؤكدًا أن حلمه "عجلة" وملابس يرتديها وبطاطين.

وبعد عرض «الدستور» لقصة الطفل، قامت منظومة الشكاوي الحكومية بمجلس الوزراء بالتعليق على الفيديو بأنه جار اتخاذ اللازم تجاه الأسرة، كما أنهم قاموا بالتواصل معنا وأخذوا جميع بياناته وإرسالها إلى الجهات المعنية لتقوم باللازم.

وكل من لديه شكوى أو حالة إنسانية يستطيع إرسالها على رقم واتس آب: (٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧)
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»
بعد عرض قصته فى «الدستور».. مجلس الوزراء يستجيب لـ«طفل الكلب»

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