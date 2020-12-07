تكريم أبناء جامعة الأزهر ممن اجتازوا برنامج جامعة هارفارد

كرّمت وزيرة الصحة والسكان مجموعة من شباب الباحثين في كلية الطب البشري بجامعة الأزهر، ممَن اجتازوا بنجاح البرنامج التدريبي على الأبحاث الإكلينيكية (CSRT)، وبرنامج المدربين (T2T) لكلية الطب بجامعة هارفارد.وأشادت وزيرة الصحة بجهود أطباء وطبيبات جامعة الأزهر، التي تجلت خلال جائحة فيروس كورونا، التي ضربت جميع دول العالم في مطلع العام الجاري، وأكدت وزيرة الصحة أن مقدمي الخدمة الطبية من أهم الركائز الأساسية لتحقيق أعلى مستوى من الرعاية الطبية في مصر.وأوضحت الوزيرة أن خريجي برنامج هارفارد مؤهلون وفقًا لأحدث نظم الأبحاث الإكلينيكية، وأعلى معايير التدريب والتعليم الطبي على مستوى العالم.قدمت الوزيرة الشكر للقيادة السياسية، مثمّنة جهود الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعمه لشباب الأطباء وتقديم الفرص التدريبية العالمية لمقدمي الخدمة الطبية بهدف تدريبهم وتأهيلهم وفق أحدث المواصفات والمعايير الدولية.وضمت قائمة المكرمين في برنامج جامعة هارفارد الأمريكية كلًّا من:-الدكتور شادي محمود عطية.-الدكتور محمد عبدالخالق البرعي.-الدكتور محمد إبراهيم أبوالسعود.-الدكتور أحمد إسماعيل حمودة.-الدكتور إبراهيم عبدالمنعم مندور.-الدكتورة إيمان محمد جمال.-الدكتورة هند جمال قطب.شارك في احتفالية التكريم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إضافة إلى مشاركة عديد من قيادات جامعة هارفارد.وانطلق البرنامج التدريبي لجامعة هارفارد في ديسمبر 2019 بدعم كبير من القيادة السياسية، ومن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.