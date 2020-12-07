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مصر

سعفان والداودي يشاركان «صناع الخير» تسليم 30 مركب صيد بقنا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 07:40 م
سعفان والداودي
سعفان والداودي
دعاء جابر
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شهد محمد سعفان، وزير القوى العاملة واللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الإثنين، حفل افتتاح تسليم مشروعات تنموية وإعادة إعمار المنازل بقرية السمطا بحري بمحافظة قنا، مشارك مع مؤسسة "صناع الخير" في مبادرة "صيادي مصر" التي أطلقتها وزارة القوى العاملة لرعاية صغار الصيادين فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لرعاية العمالة غير المنتظمة والتخفيف عن كاهلهم ليحيوا حياة كريمة تليق بهم وتحقق طموحاتهم وأحلامهم.

وقام وزير القوي العاملة ومحافظ قنا ومصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية بتسليم 30 مركب صيد بكل أدواته من شباك ومقاديف وخطاف للأشخاص الذين تم تدريبهم على مهنة الصيد وهم 30 شخصًا على مهنة الصيد بالقرية، فضلًا عن تسليم ثلاجة لحفظ الأسماك لخدمة صيادي القرية جميعًا.

كما دشن الوزير والمحافظ ورئيس مجلس أمناء المؤسسة إعادة إعمار ورفع كفاءة 30 منزلًا، فضلًا عن تركيب 25 وصلة مياة ضمن مبادرة "شريان حياة" الإنسانية لتنمية وتطوير القرى الأشد احتياجًا؛ بهدف تلبية احتياج الأسر غير القادرة بهذه القرية بمياه شرب نقية؛ لحمايتهم من الإصابة بالعديد من الأمراض التي تسببها مياه الشرب غير النقية، كحق أصيل لهم في الحصول على مياه شرب نقية.

كما تفقد وزير القوى العاملة القافلة الطبية التي أطلقتها المؤسسة ضمن مبادرة "عنيك في عنينا"؛ لإجراء الكشف الطبي وتوفير العلاج، وإجراء العمليات الجراحية بشكل مجانى بالكامل، لمواطني قرية السمطا بحري.

وأكد سعفان أن الرئيس السيسي مهتم بالفئات الأكثر احتياجا، مشيدا بما تقوم به مؤسسة صناع الخير بمستوى تنظيم القافلة وجودة الخدمة الطبية المقدمة سواء للمواطنين أو العمال من مبادرة "عنيك في عنينا" التي تطلقها مؤسسة صناع الخير للتنمية وفقا للبروتوكول الموقع مع الوزارة، مؤكدًا اهتمام الوزارة بقضايا واحتياجات العمال فى جميع المشروعات القومية، حيث إن القافلة تأتي ضمن مبادرة الرئيس مبادرة حياة كريمة لدعم الفئات الأكثر احتياجا التى كانت مهمشة في السابق.

وأعلن زمزم أن المؤسسة تشارك في مبادرة وزارة القوى العاملة لرعاية 30 أسرة من أسر صغار الصيادين بقرية السمطا بحري بمركز دشنا محافظة قنا بتطوير كامل لكل منازلهم، وعمل المشروعات المطلوبة داخل القرية التي تعتبر من القرى الأكثر فقرًا في مبادرة "حياة كريمة"، مشيرًا إلى أننا قمنا بعمل دورات تدريبية، وقام الشركاء بتوفير دعم قدره 3.5 مليون جنيه من أجل تلك المبادرة، وكذا لتطوير أدوات الصيد الخاصة بهم، كاشفا أنه سيتم الانتقال بعدها إلى محافظات الأقصر وأسوان وكفر الشيخ والبحيرة.

حضر الاحتفالية أسعد أحمد السيد، مدير مديرية القوي العاملة بقنا، وحسين الباز، مدير مديرية التضامن بالمحافظة.

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