التنمية المحلية عن المواعيد الجديدة لغلق المحال: «الناس راضية»

أكد اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أنه بصدور قانون إغلاق المحال العامة تم تشكيل اللجنة العليا برئاسته لتحديد المواعيد الملائمة، وتم التنسيق مع وزارة الداخلية وجميع المحافظات لحوكمة الأمور بشكل أفضل حتى تم الوصول للمواعيد التى تم الإعلان عنها، موضحًا أن هذه المواعيد تعد فرصة كبيرة لتحسين البنية التحتية ورفع المخلفات بشكل أفضل.أشار شعراوي، خلال مؤتمر صحفي عقده بغرفة عمليات الوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية في محافظات المرحلة الثانية، إلى رضا الناس عن مواعيد إغلاق الورش داخل الكتل السكنية لما تسببه من إزعاج خلال فترة عملها وتوفير مزيد من الراحة للمواطنين، مؤكدًا وجود استثناء واحد فى حالة طلب محافظة ما تغيير المواعيد، فيتم فى هذه الحالة العرض على وزير التنمية المحلية واتخاذ القرار المناسب.وانطلقت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية صباح اليوم، على مدار يومين اليوم وغدًا لمتابعة انتخابات المرحلة الثانية ضمن جولة الإعادة في 13 محافظة.