الاتحاد الأوروبي: تركيا لم توقف استفزازاتها في شرق المتوسط



وكانت حذرت ألمانيا، اليوم الإثنين، تركيا من عواقب التصعيد في منطقة شرق البحر المتوسط.



وقال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس: "عملنا لتسهيل الحوار الأوروبي مع تركيا.. لكن حدثت استفزازات كثيرة في الآونة الأخيرة".

أكد منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، اليوم الإثنين، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي بحثوا اليوم، مستقبل العلاقات مع تركيا، وسيكون في بيان مشترك يعلنونه سويا.وأضاف بوريل، خلال مؤتمر صحفي: "لم نشهد تغيرا في السلوك التركي في شرقي المتوسط"، مؤكدا أنه سيقوم بنقل هذا التقييم السلبي بشأن تركيا إلى القمة الأوروبية.وطالب من السلطات الإثيوبية السماح بوصول المساعدات إلى إقليم تيجراي، كما لفت إلى أن الحكومة في فنزويلا لم تحترم معايير الانتخابات.