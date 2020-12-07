نيويورك تايمز: الصين تروج الأكاذيب للتنصل من مسئولية تفشى كورونا

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية روجت للأكاذيب والمؤامرات في محاولة لتبرئة ذمتها من تفشي فيروس كورونا، والدفع بفكرة أنه لم يأت من مدينة ووهان كما يعتقد عالميًا، وأنه جاء من مناطق أخرى من العالم.وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الصين، أن العالم الألماني ألكسندر كيكولي، مدير معهد أبحاث الأمن الحيوي في مدينة هال الألمانية، لم يتوقع أن يصبح نجمًا لدعاية صينية مكشوفة؛ حين قامت وسائل الإعلام الصينية في الآونة الأخيرة بحملة واسعة النطاق لعرض محتوى بحث أكاديمي للدكتور الألماني وإخراجه من سياقه العلمي الحقيقي لتأكيد فكرة أن إيطاليا هي المصدر الأول للفيروس وليس الصين.وانطلقت هذه الحملة تحت عنوان "الصين بريئة"، لكن الدكتور كيكولي، الذي قال مرارًا إنه يعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في الصين، أكد في مقابلة صحفية أن هذه الحملة "دعاية محضة".وأضاف التقرير أنه في مواجهة الغضب العالمي بسبب سوء تعاملها في البداية مع تفشي الجائحة، فإن السلطات الصينية تحاول الآن إعادة كتابة قصة الوباء عن طريق الدفع بالنظريات القائلة إن الفيروس نشأ خارج الصين، وذلك من خلال ما يروج له المسؤولون الصينيون من أن الأغذية المعبأة من الخارج ربما جلبت الفيروس في البداية إلى الصين؛ ولذلك أطلق العلماء الصينيون فرضية يقولون فيها إن الوباء ظهر أول مرة في الهند، كما أن وسائل الإعلام الحكومية نشرت قصصًا كاذبة تحرف كلام الخبراء الأجانب بمن فيهم الدكتور كيكولي ومسئولون في منظمة الصحة العالمية.