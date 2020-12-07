رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 07 ديسمبر 2020 الموافق 22 ربيع الثاني 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

نيويورك تايمز: الصين تروج الأكاذيب للتنصل من مسئولية تفشى كورونا

الإثنين 07/ديسمبر/2020 - 06:13 م
كورونا
كورونا
آية حسني
طباعة
اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز، اليوم الاثنين، أن السلطات الصينية روجت للأكاذيب والمؤامرات في محاولة لتبرئة ذمتها من تفشي فيروس كورونا، والدفع بفكرة أنه لم يأت من مدينة ووهان كما يعتقد عالميًا، وأنه جاء من مناطق أخرى من العالم.

وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلها في الصين، أن العالم الألماني ألكسندر كيكولي، مدير معهد أبحاث الأمن الحيوي في مدينة هال الألمانية، لم يتوقع أن يصبح نجمًا لدعاية صينية مكشوفة؛ حين قامت وسائل الإعلام الصينية في الآونة الأخيرة بحملة واسعة النطاق لعرض محتوى بحث أكاديمي للدكتور الألماني وإخراجه من سياقه العلمي الحقيقي لتأكيد فكرة أن إيطاليا هي المصدر الأول للفيروس وليس الصين.

وانطلقت هذه الحملة تحت عنوان "الصين بريئة"، لكن الدكتور كيكولي، الذي قال مرارًا إنه يعتقد أن الفيروس ظهر لأول مرة في الصين، أكد في مقابلة صحفية أن هذه الحملة "دعاية محضة".

وأضاف التقرير أنه في مواجهة الغضب العالمي بسبب سوء تعاملها في البداية مع تفشي الجائحة، فإن السلطات الصينية تحاول الآن إعادة كتابة قصة الوباء عن طريق الدفع بالنظريات القائلة إن الفيروس نشأ خارج الصين، وذلك من خلال ما يروج له المسؤولون الصينيون من أن الأغذية المعبأة من الخارج ربما جلبت الفيروس في البداية إلى الصين؛ ولذلك أطلق العلماء الصينيون فرضية يقولون فيها إن الوباء ظهر أول مرة في الهند، كما أن وسائل الإعلام الحكومية نشرت قصصًا كاذبة تحرف كلام الخبراء الأجانب بمن فيهم الدكتور كيكولي ومسئولون في منظمة الصحة العالمية.

موضوعات متعلقة

«مدبولي» يستقل مركبا نيليا من القاهرة للقليوبية ويزور مركز بحوث المياه بالقناطر الخيرية

خاص| أول رد من الحنفي على لقطة ضياع ركلة «أفشة» في نهائي الكأس

أسعار بورصة الدواجن اليوم الإثنين 7-12-2020

إخلاء موقف كفر الشيخ الجديد عقب انفجار ماسورة غاز

الصور

image description

رئيس محكمة استئناف القاهرة: الشائعات خطر يفكك المجتمعات

image description

استمرار العمل بنفق الشيخ داود بمركز القوصية بأسيوط

image description

إقبال من كبار السن على لجان الاقتراع في دمياط

image description

جامعة أسيوط تستقبل رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة

image description

«عمليات دمياط» تتابع التصويت بـ«إعادة النواب».. وتدعو للمشاركة

الأكثر قراءة

وزير التعليم: "حصص مصر" مجانية خلال الفصل الدراسي الأول لطلبة الثانوية

«شخصيات وهمية».. تحريات المباحث تكشف مفاجآت فى واقعة فيديو «سماح بنت شهاب»

التفاصيل الكاملة لأزمة استقالة عبدالحليم على من جهاز الكرة بالزمالك (خاص)

إزالة لافتات مرتضى منصور من الزمالك

إنفوجراف

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

image description

مومياوات ملكية فى شوارع القاهرة (إنفوجراف)

image description

احذروا الإغلاق.. 9 عوامل تمنعكم من الصلاة في المساجد (إنفوجراف)

image description

«رحلتنا واحدة».. قصة حب معز مسعود وحلا شيحة (إنفوجراف)

نجم الساعة

مشاهد من جلسة محاكمة «طفل المرور»

منوعات

عصابة في ألمانيا تستخدم البريد السريع لتوزيع الكوكايين

بوب ديلان يبيع قائمة أغانيه الكاملة ليونيفرسال ميوزيك

دار سك العملة ببريطانيا ترسل عملة تذكارية إلى الفضاء تكريمًا لـ ديفيد بوى

متقاعدة صينية تتشارك منزلها مع 1300 كلب

أيام زمان

«شروط زوجي».. لماذا رفضت هند رستم ارتداء بدلة رقص بأفلامها؟

«رآه ناصر يدخن سيجارا فطلب تأميم ممتلكاته».. قصة يوم نحس لأصغر رئيس لنادي الزمالك

«تريند زمان».. كيف ساهم صحفي في شهرة الفنانة نعيمة عاكف؟

«كادت أن تقتل أحدهما بالخطأ» حكاية ليلى مراد مع زوجها والملك

مقالات الرأي
د. منى حلمى
لماذا يهرولون إلى الزواج ثم يشتهون الطلاق أو يبقون تعساء؟
عمرو خالد
اسم الله «السلام».. أكثر من معنى تعيش به فى الحياة
ماجد حبته
الكابل الذى «كعبل» أسامة كمال!
الحسين عبدالرازق
هى الكمامة فين؟!
المزيد

الثقافة

ختام نوادى المسرح بقصر ثقافة بورسعيد

«من الذى أكل البازلاء».. عرض مسرحى جديد بالغربية

الفقي: مركز توثيق التراث يستخدم أحدث تقنيات تكنولوجيا المعلومات

انطلاق المؤتمر الأدبي الثامن لإقليم جنوب الصعيد الثقافي (صور)