بريطانيا: سنتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي لأطول فترة ممكنة

قال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم، إن الحكومة مستعدة للتفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي طالما يتطلب الأمر ذلك.وأضاف المتحدث خلال مؤتمر صحفي اليوم: «من الواضح أن الوقت قصير للغاية ونحن في المراحل النهائية، لكننا مستعدون للتفاوض طالما أن لدينا الوقت المتاح إذا اعتقدنا أن التوصل إلى اتفاق لا يزال ممكنًا».ويعتقد أن يوم الأربعاء المقبل سيكون الموعد النهائي لإبرام الاتفاق بعد أن أبلغ مفاوض الاتحاد الأوروبى ميشيل بارنييه أعضاء البرلمان الأوروبي أن الموعد الأخير لإبرام اتفاق سيكون في غضون يومين.جاءت تصريحات المتحدث بعدما أعلن بارنييه اليوم الاثنين إنه لم يتم إحراز تقدم جوهري في المفاوضات التجارية مع بريطانيا في مطلع الأسبوع الحالي، مضيفا أن نقاط الخلاف الرئيسية ظلت تتمثل في المنافسة العادلة بين الشركات وقضيتي مصائد الأسماك والحوكمة.